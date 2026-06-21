MAGALLANES CONCENTRA EL 72% DE LAS DEMANDAS JUDICIALES POR DEUDAS EN LA ZONA AUSTRAL

La Región de Magallanes concentra el 71,79% de las personas demandadas por deudas en la macrozona austral, según un estudio elaborado por Unholster y DefensaDeudores.cl que analizó 116.612 causas de cobranza ingresadas al Poder Judicial entre 2015 y 2025. La cifra supera ampliamente a la Región de Aysén, que reúne el 28,21% de los casos de la zona.

La investigación permitió construir un perfil de las personas que enfrentan procesos judiciales por deudas en Chile. Entre sus principales conclusiones destaca que el 82% de los demandados apareció solo una vez en el sistema durante el período analizado, lo que cuestiona la percepción de que la cobranza judicial se concentra principalmente en personas con reiterados incumplimientos financieros.

Según el estudio, el perfil más frecuente corresponde a hombres de entre 31 y 50 años, es decir, personas en plena etapa laboral. Además, se observó que el fenómeno está presente en distintos grupos socioeconómicos y territorios del país. El mayor número de demandados se registró en 2019, con 16.605 personas enfrentando procesos de cobranza.

Respecto de los acreedores, la banca lidera las acciones judiciales con el 56,49% de las causas, seguida por el retail con un 21,65% y otras instituciones, como cooperativas y cajas de compensación, con un 21,86%.

Los autores del informe también advirtieron sobre un posible aumento de las demandas judiciales durante el segundo semestre de 2026. La proyección se basa en el incremento de la morosidad observado durante el último año, considerando que más de cuatro millones de personas mantienen deudas impagas en Chile, según datos del primer trimestre de 2026.

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