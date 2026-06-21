PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ ANTE COLO COLO Y COMPLICA SUS OPCIONES EN LA LIGUILLA POR EL TÍTULO

Punta Arenas Futsal sufrió una nueva derrota en la Liguilla por el título de la Primera División, tras caer por 4-0 frente a Colo Colo. El resultado dejó al elenco magallánico sin unidades en sus últimos tres compromisos de esta fase del campeonato.

Con este resultado, el equipo continúa en el último lugar de la tabla de posiciones de la liguilla, alejándose de las opciones de avanzar a la final del torneo. La seguidilla de derrotas ha complicado el panorama del conjunto puntarenense en la recta decisiva de la competencia.

Ahora, Punta Arenas Futsal deberá enfocarse en su próximo desafío, cuando reciba a Santiago Wanderers en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. El encuentro aparece como una oportunidad para revertir el momento deportivo y volver a sumar en la lucha por cerrar de buena manera su participación en la fase final.

El compromiso ante los porteños se disputará en condición de local, donde el equipo buscará mejorar su rendimiento y reencontrarse con los resultados positivos frente a su público.

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