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5 de agosto de 2026

IMPORTANTE EVENTO LLEVARÁ A PISO EL PLAN DE DUPLICAR LA PRODUCCIÓN DE SALMÓN EN MAGALLANES

Se trata de ESA Magallanes, una relevante feria enfocada en potenciar Pymes locales, y educar a toda la comunidad sobre esta importante y creciente industria en la región.

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La segunda edición de un importante evento regional para la salmonicultura se realizará el martes 20 de octubre de 2026, en el Hotel Dreams de Punta Arenas, donde la participación de la industria es fundamental para sus proveedores locales llevando a piso los planes ligados al Gobierno de duplicar la producción en la zona.

Se trata de ESA Magallanes (Encuentro de Soluciones Acuícolas), una relevante feria enfocada en potenciar a estas Pymes locales y al mismo tiempo, educar a toda la comunidad sobre esta importante y creciente industria en la región Austral. Su primera versión fue exitosa en el 2024, con cerca de 600 participantes, de diferentes ámbitos del rubro.

La feria es organizada por Salmonexpert, siendo una plataforma promocional para expositores locales de diversos productos y servicios, los cuales buscan darse a conocer entre los productores y empresas proveedoras del clúster del salmón con operaciones en la Región de Magallanes por medio de stands y reuniones de nuevos negocios.

Esta feria será vital ya que proporcionará un espacio único para reunir a los actores clave de la industria acuícola en la región. Al juntar a productores, proveedores y otros operadores que son relevantes en la comunidad además de autoridades, se fomenta la interacción y también el intercambio de conocimientos, lo que contribuye a fortalecer la cadena de valor acuícola.

De este modo, ESA Magallanes es una excelente oportunidad para que los ejecutivos de áreas como adquisiciones, operaciones, logística, productivas y procesos de diferentes empresas salmonicultoras, puedan conectar con la gente de la región y conocer soluciones disponibles fuera de Puerto Montt -desde donde esperamos recibir a varios de ellos-, el tradicional centro de operaciones de la industria, ya que los proveedores de esta zona austral mostrarán sus casos de éxito y soluciones innovadoras.

Además, es una instancia donde ejecutivos de comunidades y recursos humanos, puedan conocer de cerca al magallánico, donde muchos viven en torno a la industria salmonicultora y los estudiantes de liceos, las futuras generaciones de trabajadores de este sector productivo clave para el país, de seguro aprenderán bastante en esta instancia.

Entre los auspiciadores de ESA Magallanes, como Invita, están los productores de salmón Blumar, Multi X, Cermaq, y Australis Seafoods, mientras que en Silver, se encuentran las empresas proveedoras Treck, Gtelecom, Salmofood, Veterquimica, y Veso.

Fuente: salmonexpert.cl

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