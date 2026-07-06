FORTALECEN AGENDA EN EE.UU. PARA IMPULSAR POSICIONAMIENTO DEL SALMÓN CHILENO

​En el marco de la agenda que desarrolla Chile en Estados Unidos, el Consejo del Salmón participa en diversas instancias de coordinación institucional, promoción país y relacionamiento internacional, con el objetivo de contribuir al posicionamiento del salmón chileno en uno de sus mercados más importantes a nivel global.

La agenda se lleva a cabo en un contexto internacional caracterizado por una creciente incertidumbre comercial y arancelaria, escenario que exige una visión estratégica, coordinación público-privada y una estrecha alineación con la política exterior de Chile.

Desde esta perspectiva, el Consejo del Salmón mantiene un trabajo permanente junto a representantes del Estado, especialmente con la Cancillería, bajo la convicción de que los desafíos del comercio internacional requieren colaboración institucional, rigurosidad técnica y una mirada de largo plazo.

Promoción país y fortalecimiento del comercio internacional

Como parte de las actividades programadas, el gremio participa en eventos asociados a la visita del Buque Escuela Esmeralda a Nueva York, incluyendo la recepción «Noche del Salmón Chileno», una instancia orientada a destacar el aporte de la salmonicultura chilena como industria productora de alimentos saludables, nutritivos y reconocidos internacionalmente por sus altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Asimismo, la delegación sostendrá reuniones de coordinación con el agregado comercial de ProChile en Estados Unidos, Sebastián Molina, además de encuentros con autoridades diplomáticas y representantes del Estado de Chile, tanto en Nueva York como en Washington D.C.

Desde el Consejo del Salmón destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia internacional enfocada en la colaboración público-privada, la defensa del interés país y el fortalecimiento de la presencia de Chile en mercados estratégicos.

Salmón chileno frente a la incertidumbre arancelaria

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, enfatizó la importancia de reforzar la coordinación institucional frente a los desafíos que enfrenta actualmente el comercio global.

«Estados Unidos es un mercado estratégico para el salmón chileno y el actual contexto internacional exige actuar con responsabilidad, coordinación y visión de largo plazo. Nuestro rol como Consejo del Salmón es aportar desde la rigurosidad técnica, el conocimiento sectorial y la colaboración público-privada, siempre alineados con una estrategia país», comentó Loreto Seguel.

La ejecutiva agregó que «la salmonicultura chilena compite en mercados exigentes y globales. Por eso, frente a escenarios de incertidumbre arancelaria, es fundamental fortalecer la coordinación entre el mundo público y privado, proyectar certezas y seguir posicionando a Chile como un proveedor confiable de alimentos de alto estándar».

Competitividad y desarrollo exportador

El Consejo del Salmón representa a seis de las principales compañías productoras de salmón del país, por lo que ha sostenido la necesidad de abordar los desafíos del comercio exterior desde una perspectiva técnica, estratégica y de largo plazo.

Según el gremio, la competitividad de la salmonicultura chilena y el fortalecimiento de la presencia exportadora de Chile requieren políticas consistentes que permitan enfrentar adecuadamente los cambios del escenario internacional, promoviendo la confianza de los mercados y consolidando la imagen del país como proveedor de alimentos de calidad.

La participación del Consejo del Salmón en Estados Unidos forma parte de una agenda permanente de relacionamiento internacional que busca fortalecer el posicionamiento del salmón chileno, contribuir a la promoción de Chile en el exterior y reforzar el valor estratégico de una actividad clave para el desarrollo económico y social del sur austral del país.

Fotografía: Consejo del Salmón.

Fuente: aqua.cl

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