SALMODUCTO EN NATALES: UN NUEVO PROYECTO BUSCA ABRIRSE PASO EN MAGALLANES

El Gobierno Regional de Magallanes convocó a la primera sesión de 2026 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) para el jueves 25 de junio a las 15:00 horas, en el Salón Nelda Panicucci del edificio del Ejecutivo regional.

Y en la tabla figuran cinco solicitudes de concesión marítima de empresas y la votación de varias destinaciones marítimas, un conjunto de iniciativas que se discutirán en un momento de presión inédita sobre el borde costero de Magallanes y con creciente inquietud del sector pesquero artesanal según el Diario La Prensa Austral.

La sesión de la CRUBC de este jueves será la primera de las nuevas autoridades de Gobierno, lo que ha implicado un proceso de capacitación en cuanto a los datos, las votaciones y cómo se justifica el voto.

“La idea es ir respondiendo y no atrasando burocráticamente solicitudes que tienen alto impacto”, resume el gobernador regional Jorge Flies, sobre esta próxima convocatoria.

La sesión ya encendió las alertas del sector. En un mensaje dirigido a dirigentes de pesca, Jaime Aburto Díaz llamó a las organizaciones a mantenerse informadas y a participar del seguimiento de estas iniciativas, advirtiendo que varias de las solicitudes “podrían generar efectos sobre el uso del borde costero, espacios marítimos, actividades productivas y el acceso a áreas de interés para la pesca artesanal”, indicaron.

Entre las solicitudes destaca la de Abick, que pide una concesión marítima menor sobre un sector de playa, porción de agua y fondo de mar en Puerto Riquelme Oeste, comuna de Natales, para instalar una cañería conductora de peces —un salmoducto—, una cañería de retorno de agua de mar y un pontón bomba destinado al bombeo de peces.

La solicitud data de septiembre de 2021, de acuerdo con lo dado a conocer, y está por verse si esta vez se concretará su aprobación.

Cabe recordar que el seremi de Economía de Magallanes, Francisco Birke, tiene entre sus prioridades desarrollar con fuerza a la industria del salmón en la región, en línea con la visión del Gobierno que busca duplicar la producción chilena, llevándola a 200.000 toneladas, reveló en entrevista con Salmonexpert.

Fuente: salmonexpert.cl

