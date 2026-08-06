SEREMI DE ECONOMÍA AFIRMA QUE DESTRABAR CONCESIONES ACUÍCOLAS PERMITIRÁ IMPULSAR PRODUCCIÓN, EMPLEO E INVERSIÓN EN MAGALLANES

El fortalecimiento de la acuicultura, la agilización de las concesiones, el impulso a las exportaciones y la generación de nuevos empleos fueron algunos de los principales temas abordados por el seremi de Economía de Magallanes, Francisco Birke, durante su participación esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, la autoridad realizó un balance del trabajo desarrollado por el Gabinete de Pesca, instancia creada para coordinar acciones entre los distintos servicios dependientes del Ministerio de Economía y avanzar en una hoja de ruta para fortalecer al sector pesquero y acuícola de la región.

Birke explicó que el trabajo continúa de manera permanente y que la próxima sesión incorporará nuevos actores para abordar materias vinculadas al comercio exterior.

"Mantenemos las sesiones de manera con los servicios internos que dependen de la cartera de Economía. Nosotros tenemos agendado el próximo gabinete para el día lunes, donde, según las circunstancias que hemos detectado, vamos a incluir en esta ocasión a la directora de ProChile para ver temas de exportación de productos del mar que en la región es muy importante. Queremos analizar más en detalle cómo podemos colaborar desde la cartera a que mejore este tema de exportaciones", señaló.

La autoridad agregó que, paralelamente, se han sostenido reuniones con otros organismos públicos para facilitar los procesos administrativos que enfrenta la industria.

"Hemos tenido también reuniones que no son directamente del Gabinete de Pesca, pero han derivado en algunos sectores reunirnos con Aduanas y con Hacienda, por ejemplo, también para poder ir facilitando los temas de exportación. A medida que van aumentando en el transcurso del año los períodos con mayor demanda, necesitamos darle más fluidez y no trancar la pelota en temas más administrativos o burocráticos", afirmó.

Plan de Reconstrucción y concesiones acuícolas

Durante la conversación, Birke vinculó las medidas contempladas en el Plan de Reconstrucción Nacional con el desarrollo económico de Magallanes, indicando que una parte importante apunta a entregar mayor certeza jurídica y reducir la burocracia para incentivar nuevas inversiones.

En ese contexto, explicó que una de las modificaciones considera cambios en la tramitación de relocalizaciones acuícolas.

"Dentro de estas medidas tenemos algunas que apuntan a la acuicultura. Por ejemplo, facilitar el procedimiento de relocalizaciones y micro relocalizaciones acuícolas, donde no todas las relocalizaciones van a tener la obligación de pasar por el SEIA, sino que se van a estudiar cada una, y las micro relocalizaciones, que son movimientos menores, no van a tener la exigencia de tener que pasar por ese sistema. Esto actualmente no tiene un impacto grande en la productividad de la región, pero sí es una señal clara de hacia dónde queremos ir como Gobierno", sostuvo.

Asimismo, detalló que actualmente existen 129 concesiones acuícolas en Magallanes y explicó que el proyecto considera reemplazar la caducidad por falta de operación por un sistema de patentes más elevadas, evitando que las empresas pierdan automáticamente sus concesiones.

Más de veinte concesiones con autorización ambiental siguen detenidas

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las concesiones acuícolas que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental favorable, pero que aún permanecen sin ser otorgadas debido a procesos administrativos.

Según explicó Birke, existen cerca de 70 solicitudes de concesión en trámite, de las cuales 24 poseen RCA favorable, aunque finalmente son 22 las que permanecen detenidas por distintos factores, entre ellos el Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y materias vinculadas al Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO).

"Donde tenemos que apuntar nosotros si queremos mejorar o aumentar la productividad de manera importante es poder otorgar las solicitudes de concesiones que están en proceso. Yo ya lo he dicho muchas veces: hay 22 que están con RCA favorable que están detenidas por procesos burocráticos como el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y también algún porcentaje por la ECMPO que hay en la región", indicó.

La autoridad expresó confianza en que estas iniciativas puedan avanzar durante los próximos meses.

"Tengo la seguridad de que a nivel regional ya tenemos una conciencia clara de lo que genera la acuicultura y la pesca. Se están logrando alinear varios actores, incluido el Gobierno Regional, en poder dar flujo a estas nuevas concesiones y yo tengo la seguridad de que vamos a llegar a buen puerto. Si nosotros logramos darle flujo a esto, significa que en dos años más aproximadamente vamos a tener un aumento de producción considerable", manifestó.

Actualmente, precisó, Magallanes registra una cosecha cercana a 87 mil toneladas y mantiene 62 centros de cultivo operando, cifras que espera superar durante el presente año.

Aporte al PIB y encadenamientos productivos

Respecto del impacto económico del sector, el seremi estimó que la pesca y la acuicultura representan entre un 10% y un 12% del Producto Interno Bruto regional, posicionándose entre las actividades con mayor incidencia económica junto a la energía, la construcción y el turismo.

En ese sentido, sostuvo que el desafío no sólo pasa por incrementar la producción, sino también por fortalecer la red de proveedores locales.

"Nosotros tenemos que ser bastante inteligentes y bastante astutos en poder generar un programa o un plan para lograr este crecimiento en producción y poder generar un encadenamiento productivo con proveedores y con servicios que ojalá estén instalados en la región y no dependamos tanto de regiones del norte. Yo creo que se va a abrir esta posibilidad si logramos dar la seguridad de que la industria puede crecer en Magallanes", afirmó.

Capacitación y subsidios al empleo

Durante la entrevista también abordó las iniciativas de capacitación impulsadas junto a INDESPA, el Gobierno Regional y Sence, las que buscan responder a las necesidades productivas de la región, tanto para pescadores como para empresas proveedoras de servicios.

Birke destacó además el subsidio vigente a la contratación administrado por Sence.

"Hay un subsidio a la contratación a nivel nacional. En Magallanes actualmente tenemos 399 cupos disponibles. El subsidio consiste en incentivar la contratación por parte de la empresa y aporta un 50% del ingreso mínimo mensual en caso de contratar un hombre y el 60% del ingreso mínimo mensual en caso de contratar una mujer. El subsidio tiene una duración de hasta cuatro meses. Es una ayuda importante", explicó.

Añadió que la meta regional contempla generar 800 nuevos empleos, contribuyendo a disminuir el índice de desocupación.

Encuentro acuícola y oportunidades para Magallanes

Finalmente, el seremi valoró la realización del Encuentro de Soluciones Acuícolas, programado para el próximo 20 de octubre en Punta Arenas, señalando que este tipo de actividades fortalece tanto al turismo como al posicionamiento de la región como polo de desarrollo para la industria.

"Este tipo de actividades que se desarrollan en la región apuntan, por un lado, a generar movimiento de pasajeros y también nos ponen dentro de la visión de que Magallanes tiene posibilidades y tiene un potencial de desarrollo pesquero importante a nivel nacional y también a nivel mundial. Nosotros queremos dar ese mensaje, que van a crecer oportunidades para poder desarrollarse en la región", concluyó.





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