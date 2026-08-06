MAGALLANES DANCE TEAM CELEBRA 12 AÑOS DE TRAYECTORIA Y PREPARA EL ESTRENO DE "LA BELLA Y LA BESTIA" MIENTRAS PROYECTA NUEVOS DESAFÍOS INTERNACIONALES

Con una historia de crecimiento sostenido y nuevos desafíos en el horizonte, Magallanes Dance Team vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria. La academia, que comenzó hace doce años con apenas dos equipos y cerca de una treintena de integrantes, reúne actualmente a más de 150 bailarines y bailarinas de entre 3 años y categoría Open, consolidándose como uno de los principales referentes del cheer dance en la Región de Magallanes.

Así lo dieron a conocer esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la profesora Diana Navarro, junto a las alumnas Aylin Patiño y Renata Soto, quienes abordaron el desarrollo de la academia, el trabajo formativo que realizan y los proyectos que marcarán el segundo semestre.

Durante la entrevista, Diana Navarro explicó que la academia ha evolucionado significativamente desde sus inicios, ampliando tanto el número de integrantes como las disciplinas que imparten.

"Esto es una Academia de danza que ha ido transformándose a través de los años. Llevamos 12 años en la región, yo llevo cerca de 7, 8 años. Partió muy pequeñito con uno o dos equipos... primero solo partió con el poms, después se sumó el jazz y el hip hop. Ya ahora tenemos más de 150 bailarines, entre niñas y niños desde los 3 años hasta 18 que son las más grandes, incluso la categoría Open, que es más 18. Tenemos bailarinas de 30 años, 25, entonces bien variado, bien amplia la el rango etario."

La docente explicó además que Magallanes Dance Team está especializado en cheer dance, disciplina originaria de Estados Unidos que posee un reglamento técnico específico y exigente, diferenciándose de otras ramas de la danza competitiva.

Navarro también destacó el significado personal que tiene desempeñarse como formadora, recordando que comenzó su camino en la danza junto a la directora de la academia cuando ambas eran estudiantes.

"La verdad que después encontrarnos en este camino de ser formadora es algo súper hermoso, súper emotivo porque en muchos momentos tú puedes verte en tus alumnas, es como dejar en el tiempo y cumplir sueños con ellas que uno soñó y que no pudo cumplir por temas económicos, no estaba en la cultura, no estaba el apoyo o el nivel. Entonces la verdad que a nivel personal es muy, muy, muy emotivo verlas desde este lado como de docente y ver que se pueden desarrollar y cumplir los anhelos que uno muchas veces soñó y que dijo 'esto es imposible', y que sí lo lograste con ellas."

Las alumnas también compartieron su experiencia dentro de la academia. Aylin Patiño, quien lleva tres años en Magallanes Dance Team y practica danza desde pequeña, aseguró que el ambiente de la academia ha sido clave para su desarrollo.

"Para mí ha sido muy cómodo estar en esta Academia, en esta Comunidad de danza, donde podemos expresar nuestras emociones a través del baile y que bueno, las competencias sí son un poco difíciles, pero claro que se puede con todo el esfuerzo y el empeño que le pones en cada movimiento fluido o cada ejercicio que te cueste. Siempre hay que sentirse segura y no irse a lo negativo."

Asimismo, reconoció que uno de sus objetivos es continuar ligada a la disciplina.

"Yo lo veo que quiero seguir siendo bailarina de esta Academia y quizás poder dedicarme a la danza."

Por su parte, Renata Soto, quien integra la academia desde los tres años, valoró el compañerismo y el ambiente que se genera en los entrenamientos.

"Yo llevo ya casi 8 años desde los 3 y sí, me gusta mucho. Nunca he pensado en salirme ni nada. Me gusta mucho lo que son los entrenamientos, hacer amigas ahí dentro de la Academia, de los equipos, es muy divertido estar ahí."

Un musical que ya es tradición

Uno de los principales proyectos que concentra actualmente el trabajo de la academia es el musical anual, producción que preparan durante varios meses y que este año estará inspirada en "La Bella y la Bestia".

Diana Navarro explicó que el espectáculo será presentado el próximo lunes y martes en el Teatro Municipal y que las entradas disponibles son muy limitadas.

"Lo más importante de lo que vinimos a comentarle a la comunidad es el musical, que ya llevamos un par de años realizándolo. Es un musical en el que trabajamos varios meses desde marzo a abril aproximadamente y este año traemos la obra de 'La Bella y la Bestia'. Este musical se va a realizar el día lunes y martes en el Teatro Municipal y quedan muy poquitas entradas. Si están interesados pueden ingresar al Instagram de MDT, Magallanes Dance Team."

La profesora añadió que detrás de cada presentación existe un importante trabajo artístico y técnico.

"Invitar a la comunidad a seguir nuestras redes sociales para no perderse la oportunidad si hay alguna entrada. Tenemos un público no menor que nos sigue desde afuera y que desea presenciar este musical, que la verdad es inmenso en su producción. Hay muchos meses, mucha producción, vestuario, maquillaje, coreografías, mucho, mucho trabajo detrás que quizás no se puede visualizar. Va a estar maravilloso."

Competencias nacionales e internacionales

Respecto al calendario competitivo, Magallanes Dance Team participará durante este año en campeonatos regionales y nacionales de cheer dance, mientras que ya proyecta un importante desafío para 2027.

Según explicó Navarro, la categoría Open espera representar a la región en el Mundial TransWorld que se desarrollará en Estados Unidos, mientras que este año una dupla de la academia competirá en el Panamericano que se realizará en México.

Además, destacó la importancia que han adquirido las redes sociales tanto para la difusión del trabajo de la academia como para el aprendizaje de nuevas técnicas.

"Ahora el tema de las redes sociales es fundamental, esto de ver equipos de otros países que en realidad es lo que uno anhela, llegar a los mundiales que uno ve que son exponentes tremendos. Entonces la verdad que las redes sociales y el mundo digital creo que es una parte muy, muy importante tanto para la promoción de la Academia como para el aprendizaje y para proyectarse en realidad a lo que uno quiere llegar."

Finalmente, la profesora extendió una invitación a quienes deseen integrarse a la academia o conocer sus actividades.

"Los invitamos a todos a revisar nuestras redes sociales, MDT Magallanes Dance Team, ya sea para tener información del musical, comprar entradas o también si quieren ser parte de MDT. Ahí tenemos un formulario en el Instagram para ingresar los datitos. Sí tenemos una lista de espera no menor, pero siempre se puede. Cualquier consulta igual siempre estamos abiertos a sus dudas o consultas. Si quieren ser parte o del musical, son bienvenidos."



