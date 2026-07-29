SEREMI JACQUES ROUX VIDAL DESTACA ÉXITO DE LA CORRIDA FAMILIAR NOCTURNA Y PROYECTA DESCENTRALIZAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN MAGALLANES

El éxito alcanzado por la Corrida Familiar Nocturna, que reunió a cerca de ocho mil participantes en Punta Arenas, marcó uno de los principales temas abordados por el seremi del Deporte de Magallanes, Jacques Roux Vidal, durante su participación la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó la masiva convocatoria y aseguró que el objetivo ahora es descentralizar esta iniciativa para llevarla a otras comunas de la región.

"Fue todo un éxito, 8000 personas, así que maravilloso", expresó Roux Vidal, valorando la participación de familias completas que llegaron a la costanera para ser parte de una actividad que combinó deporte, recreación y vida saludable.

El seremi explicó que el evento fue concebido con un carácter familiar, incorporando actividades previas como baile entretenido y zumba, además de recorridos de 5 y 10 kilómetros.

"La idea de nuestra corrida, que sea una actividad familiar para ir a pasarla bien... Lo pasamos muy bien, al menos yo, y así vi a las personas que corrieron también, que me agradecieron y también me instaron a que se sigan haciendo este tipo de actividad, así que nos dan muchas más ganas de poder seguir replicando esta y otros eventos más", señaló.

Corrida única en el país

Durante la entrevista, Roux Vidal destacó que Magallanes posee una característica única dentro del calendario nacional del Ministerio del Deporte.

"Esta corrida familiar nocturna es la única que hace el Ministerio del Deporte a nivel país, somos la única región, entonces por eso yo al menos digo que ya tenemos que sentirnos orgullosos como región de tener esta corrida", afirmó.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Municipalidad de Punta Arenas por incorporar la actividad dentro del programa oficial de las Invernadas.

La autoridad también destacó el impacto turístico que generó el evento, indicando que participaron más de cien personas provenientes de Argentina, además de corredores llegados desde Villa Alemana, Concepción e incluso visitantes extranjeros.

"Es un poquito también la idea de poder hacer estos eventos, de que vengan personas de otros lados a aprovechar este tipo de actividades, pero también que conozcan nuestra región y obviamente vengan a consumir para que nuestras pymes, sobre todo en el tema gastronómico y hotelero, puedan aprovechar", sostuvo.

La meta: descentralizar el deporte regional

Uno de los principales anuncios realizados por el seremi fue que el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes trabajan para concretar corridas nocturnas en Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams durante este año.

"Lo más probable es que podamos hacer este año por primera vez también corridas nocturnas en las comunas de Porvenir, Natales y Puerto Williams. Estamos tratando ahí de cerrar con el director del IND ese tema, así que ojalá se pueda concretar", indicó.

La iniciativa responde al objetivo de fortalecer la descentralización dentro de la propia región.

"Nosotros somos muy críticos, como magallánicos, que decimos 'Santiago no es Chile', pero a veces cometemos el mismo error en nuestra región, que Punta Arenas no es Magallanes, entonces estamos tratando también de poder descentralizar acá en nuestra misma región", manifestó.

Deporte escolar y reinserción social

Roux Vidal también abordó el trabajo conjunto que desarrolla el Ministerio del Deporte con otras instituciones públicas para fortalecer el deporte como herramienta de inclusión y prevención.

En materia de reinserción social, explicó que jóvenes pertenecientes a programas especializados tendrán prioridad para integrarse a los talleres deportivos gratuitos existentes en la región.

"La idea es que a estos chicos poder empezar a mostrarles y que obviamente tengan actividades durante el día para que no tengan horas de ocio y además puedan empezar, como dice la misma palabra, reinsertarse en el mundo en el que vivimos y puedan empezar obviamente a rehacer su vida por más que hayan cometido algún error", señaló.

Respecto del programa Escuelas Abiertas, indicó que se busca aumentar las oportunidades deportivas para niños y adolescentes mediante talleres, campeonatos y actividades recreativas.

"Es darle más horas de deporte a los chicos, ya sea en talleres, como en torneos, como en eventos en general, para que puedan empezar a hacer nuevamente deporte", explicó.

Además, enfatizó el rol preventivo que cumple la actividad física.

"El deporte ayuda a la prevención de salud, salud mental y también salud física... y también la prevención del alcohol y las drogas para que los chicos no entren en este mundo", sostuvo.

Nuevos proyectos e infraestructura deportiva

Durante la entrevista, el seremi también destacó la adjudicación de recursos del Fondeporte 2026, que beneficiará a 22 organizaciones deportivas regionales con cerca de 95 millones de pesos.

Valoró además el acompañamiento técnico que realiza el Instituto Nacional de Deportes para asegurar una correcta ejecución de los proyectos y mencionó como ejemplo la adquisición de equipamiento tecnológico para clubes de taekwondo, permitiéndoles entrenar en condiciones similares a las competencias nacionales e internacionales.

Finalmente, anunció que durante los próximos meses comenzará el diseño de un nuevo centro de entrenamiento deportivo en Punta Arenas.

"Parte del diseño de un centro de entrenamiento entre el Centro Elige Vivir Sano y el Gimnasio Fiscal van a ser más de 3000 metros cuadrados. Es un diseño que se está financiando con recursos del Ministerio del Deporte a través del IND", informó.

El proyecto busca ampliar la capacidad para albergar disciplinas que actualmente no cuentan con espacios suficientes dentro de la infraestructura deportiva existente en la capital regional.





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