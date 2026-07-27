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27 de julio de 2026

CHARLA DEL CICLO "CIENCIA Y CHOCOLATE" ABORDARÁ CÓMO LA TECNOLOGÍA ESTÁ TRANSFORMANDO LA FORMA DE INVESTIGAR EL MAR

29 de julio a las 18:30 horas en INACH

cienciaychocolate-inach2026 Instagram45 (1)

El Instituto Antártico Chileno (INACH) invita a la comunidad a una nueva jornada de su ciclo de divulgación científica "Ciencia y Chocolate" que se llevará a cabo el miércoles 29 de julio a las 18:30 horas en el hall del edificio central del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas).

Este espacio mensual, que busca acercar el conocimiento científico a la comunidad magallánica en un ambiente distendido y acompañado de una taza de chocolate caliente, contará en esta ocasión con la participación de Magdalena Márquez Díazinvestigadora del Departamento Científico del INACH

La charla, titulada "De la biología marina al código: herramientas de investigación en la era digital", explorará la profunda transformación que vive la ciencia actual impulsada por el acceso masivo a datos, el software libre y las técnicas computacionales avanzadas.

Durante la presentación, la expositora abordará cómo la integración de la biología, la ecología y la oceanografía con el procesamiento de datos, el análisis espacial y los modelos de aprendizaje automático está redefiniendo la investigación. Se profundizará en procesos como la preparación de datos, la visualización científica y el uso de frameworks de visión por computador (como YOLO) aplicados a estudios de fenología y monitoreo de fauna, ilustrando los conceptos con casos de estudio reales y buenas prácticas.

Magdalena Márquez es bióloga marina titulada de la Universidad Austral de Chile y cuenta con experiencia en investigación, coordinación de proyectos, docencia y divulgación científica. Su trabajo se ha centrado principalmente en los ecosistemas acuáticos de la Patagonia chilena, tales como estuarios, lagos, humedales y áreas marinas protegidas, combinando el trabajo de campo con el análisis de laboratorio. En el marco del Programa de Áreas Marinas Protegidas del INACH, aporta activamente mediante la implementación de herramientas de código para optimizar el análisis de datos.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

Afiche charla IA

INVITAN A EMPRENDEDORES A CHARLA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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