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24 de julio de 2026

TRABAJADORES DEL SLEP MAGALLANES SE PRONUNCIAN EN PROCESO DEMOCRÁTICO SOBRE SU CAJA DE COMPENSACIÓN

El recuento del primer voto evidenció 2.696 válidamente emitidos, de los cuales 1500 se inclinaron por no desafiliarse de la Caja de Compensación Los Andes, mientras que 1196 aprobaron la desafiliación. Hubo 20 votos nulos y blancos.

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Profesores, asistentes de la educación y funcionarios del Servicio Local de Educación Pública Magallanes expresaron mediante una votación su preferencia acerca de la Caja de Compensación que debe administrar las prestaciones sociales.
La consulta se desarrolló esta semana con mesas receptoras de sufragios en todos los establecimientos educacionales y en la sede de la administración del SLEP, configurando uno de los procesos de este tipo más participativos de la región.

 
En un universo electoral de 3060 funcionarios votaron 2716, lo que representó una participación de 88.8%. Cada elector recibió dos cédulas, la primera para consultar acerca de la continuidad o no en la actual Caja de Compensación y la segunda para marcar una alternativa en caso de haber mayoría por el cambio en la primera consulta. Cada voto estaba identificado por un color y debían depositarse en urnas distintas.

 
El recuento del primer voto evidenció 2.696 válidamente emitidos, de los cuales 1500 se inclinaron por no desafiliarse de la Caja de Compensación Los Andes, mientras que 1196 aprobaron la desafiliación. Hubo 20 votos nulos y blancos.

 
En consecuencia, la consulta a los trabajadores quedó resuelta con la permanencia en la actual institución.

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