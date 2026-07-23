MÁS DE 50 DIRIGENTES ESTUDIANTILES PARTICIPARON EN EL PRIMER ENCUENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE PARA CONSTRUIR EL PROGRAMA "ESCUELAS ABIERTAS"

​Con una activa participación de cerca de 50 dirigentes estudiantiles, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena realizó este miércoles el primer encuentro de Centros de Estudiantes del segundo semestre.



La jornada tuvo como principal objetivo recoger nuevas propuestas e inquietudes para continuar fortaleciendo la formulación del programa Escuelas Abiertas, iniciativa que busca ampliar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes mediante actividades deportivas, culturales, científicas y medioambientales al interior de los establecimientos educacionales.



Tras una serie de encuentros realizados durante el primer semestre con Centros de Estudiantes de toda la región, la Secretaría Regional Ministerial de Educación ya se encuentra formulando esta iniciativa, que articulará el trabajo de distintas Secretarías Regionales Ministeriales y servicios públicos, incorporando como eje central las propuestas e intereses expresados por los propios estudiantes.



Entre las principales iniciativas planteadas por los jóvenes destacan talleres deportivos, actividades culturales, proyectos científicos, educación ambiental y acciones orientadas a fortalecer la convivencia escolar. Todas estas propuestas serán sistematizadas en un documento que próximamente será presentado a la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y al Gobierno Regional.



El seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado Díaz, destacó la convocatoria y el compromiso demostrado por los dirigentes estudiantiles durante la jornada: "Estamos muy contentos por el gran interés que ha despertado esta iniciativa. Más de 50 estudiantes aceptaron nuestra invitación y demostraron que quieren ser protagonistas de las decisiones que impactan su educación. El programa Escuelas Abiertas nace precisamente de estas conversaciones y será construido con las propuestas de los propios estudiantes, porque son ellos quienes mejor conocen las necesidades e intereses de sus comunidades educativas. El respaldo que hemos recibido de los Centros de Estudiantes nos confirma que vamos por el camino correcto y nos motiva a seguir construyendo este programa de manera colaborativa."



Los propios dirigentes estudiantiles valoraron la instancia y coincidieron en la importancia de participar directamente en el diseño de las iniciativas que buscan mejorar la vida escolar.



Manuel Barrientos, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Punta Arenas, valoró que las autoridades estén incorporando la opinión de los estudiantes en el diseño de este programa: "Agradecemos al Seremi por dejar atrás una mirada adultocentrista y considerar la voz de los estudiantes. Nosotros queremos aportar con ideas para que existan más talleres y actividades relacionadas con el medio ambiente, las ciencias, las artes y la cultura, porque son espacios que enriquecen nuestra formación y responden a los intereses reales de los jóvenes."



Martín Belmar Vidal, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi, destacó que estas instancias fortalecen la participación de los jóvenes: "Estas jornadas son una muy buena instancia para conocernos entre estudiantes de distintos establecimientos y fortalecer nuestra participación en los temas que afectan a la educación. Es importante sentir que nuestras opiniones son escuchadas por las autoridades y que podemos aportar con propuestas para mejorar nuestras comunidades educativas."



Por su parte, Sofía Ampuero, tesorera del Centro de Estudiantes del Liceo Industrial, explicó que una de las principales preocupaciones de su establecimiento dice relación con la convivencia escolar y la necesidad de generar más espacios de participación: "En nuestro liceo hemos planteado temas relacionados con la infraestructura, pero también creemos que es muy importante fortalecer la convivencia escolar. Nos gustaría contar con más apoyo para desarrollar actividades recreativas y participativas que permitan mejorar el ambiente entre los estudiantes. Muchas veces estas instancias ayudan a que las personas compartan más, se conozcan mejor y construyan una convivencia mucho más positiva."



Las propuestas recogidas en esta jornada serán incorporadas a la formulación final del programa Escuelas Abiertas, iniciativa que busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de Magallanes mediante una mayor oferta de actividades y espacios de participación en las comunidades educativas.



