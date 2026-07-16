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16 de julio de 2026

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS SE CAPACITARON COMO JUECES PARA TORNEO ESCOLAR DE DEBATE

Siete alumnos de enseñanza media participaron en una jornada organizada por la Sociedad Austral de Debate para desempeñarse como jueces en el Torneo Escolar de Debate del INSUCO (TEDI).

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Siete estudiantes de distintos establecimientos educacionales de Punta Arenas participaron en una jornada de capacitación para desempeñarse como jueces en el Torneo Escolar de Debate del INSUCO (TEDI). La actividad se desarrolló este miércoles 15 de julio en una de las salas para investigadores de la nueva Biblioteca Municipal N°114, durante el período de vacaciones de invierno.

La instancia fue organizada por la Sociedad Austral de Debate, entidad que apoya el desarrollo del torneo, con el propósito de preparar a los jóvenes para integrar el cuerpo de jueces de las próximas competencias. Durante la capacitación, los participantes conocieron el formato de evaluación, los criterios de calificación y la dinámica que deberán aplicar en cada debate.

Desde la organización señalaron que ejercer el rol de juez permite desarrollar habilidades de análisis crítico, escucha activa y evaluación de argumentos, competencias que también fortalecen la formación de quienes participan en actividades de debate y oratoria.

Uno de los asistentes, Basthian Fica, destacó que desempeñarse como juez implica aprender a escuchar, evaluar argumentos y fundamentar decisiones, habilidades que contribuyen al desarrollo personal de los estudiantes en esta disciplina.

La Sociedad Austral de Debate valoró la participación de los estudiantes y el uso de las dependencias de la nueva Biblioteca Municipal para este tipo de actividades, proyectando que esta capacitación sea el inicio de un trabajo permanente para fortalecer el debate escolar en Punta Arenas.


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