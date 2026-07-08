EQUIPO DE INACAP PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A MAGALLANES CON INNOVADOR PROYECTO DE HORMIGÓN SUSTENTABLE

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el docente de INACAP Punta Arenas y guía del equipo "Hormigón THC", Nelson Sepúlveda, junto a los estudiantes Braulio Mella, Juan Carlos González y Ariatna Márquez, dieron a conocer los alcances del proyecto con el que representarán a la Región de Magallanes en la semifinal nacional del Reto Construye Academia 2026.

La iniciativa, desarrollada durante cerca de dos años, propone un hormigón elaborado con residuos textiles y otros componentes que le permiten mejorar sus propiedades mecánicas, además de contribuir a la captura de dióxido de carbono, convirtiéndose en una alternativa sustentable para la industria de la construcción.

Durante la entrevista, Nelson Sepúlveda destacó el valor que tienen estas instancias para la formación de los futuros profesionales.

"Es una oportunidad justamente en la cual a nosotros se nos permite interactuar con los alumnos, que es súper importante este confiar y creer en los jóvenes y los estudiantes, y este también proyectarse en el ámbito laboral", señaló.

El docente explicó que el proyecto nació del trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes, combinando experiencia e innovación.

"Yo creo que la base del éxito es que hemos trabajado como equipo, con la experiencia y con las ideas innovadoras que tienen ellos", afirmó.

El equipo obtuvo el primer lugar en la etapa regional del concurso, lo que les permitirá representar a Magallanes en la semifinal nacional que se desarrollará en Santiago durante octubre, instancia donde competirán representantes de todas las regiones del país.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del proyecto fueron los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en los laboratorios de INACAP.

"Se han hecho pruebas de compresión, flexión, tracción y este producto ha resultado tener bastantes ventajas comparativas con los tradicionales", explicó Sepúlveda, agregando que el material alcanzó resistencias propias de un hormigón estructural, pero con un comportamiento distinto frente a las cargas.

"Se mantuvo y no solamente se deformó, no se rompió como el otro. Entonces nos llamó la atención que diera esos resultados. Entonces podía tener aplicación en la industria de la construcción", indicó.

Una idea que nació antes del concurso

La estudiante Ariatna Márquez relató que el origen del proyecto surgió mucho antes de pensar en competir.

"Esta idea no nació para un concurso. A mí se me dio el capricho de trabajar con telas, se me dio la oportunidad de trabajarlo con el hormigón el año pasado y ellos me dijeron 'sí, te apoyamos'. Este año el profe los invitó a ellos a participar en el concurso. Ellos me quisieron incluir a mí y yo les dije 'ya, hagamos lo que teníamos el año pasado y mejorémoslo'".

La futura profesional explicó que la motivación nació al observar la gran cantidad de residuos que genera la industria de la moda.

"Quise poder incorporarlo en el área de la construcción, entonces eso me permitió poder investigar y con la ayuda de mis compañeros poder experimentar en este caso con hormigón", comentó.

Las primeras pruebas permitieron comprobar mejoras relevantes en el comportamiento del material.

"Descubrimos que inicialmente aplicando solamente telas al hormigón podíamos generar muestras que fueran mucho más flexibles, aguantaran más fuerza de flexión y compresión y no se desmoronara tanto como lo sería un hormigón normal", explicó.

Formación con innovación

Para Braulio Mella, compatibilizar los estudios vespertinos con el desarrollo del proyecto significó una experiencia que va mucho más allá de obtener un título profesional.

"La experiencia ha sido muy buena. Uno realmente como estudiante de la noche va y estudia solamente para sacar el título porque trabaja durante el día, pero que te den la posibilidad de participar en un proyecto ayuda a adentrarte más aún en el ámbito de la construcción", señaló.

Por su parte, Juan Carlos González destacó el respaldo institucional que recibieron durante todo el proceso.

"La ventaja que nos da INACAP es que nos facilitan los talleres, nos facilitan las dependencias para que nosotros podamos desarrollar este proyecto", indicó, resaltando además que el resultado fue fruto del trabajo conjunto entre los estudiantes y el docente guía.

Innovación con foco ambiental

Además del uso de fibras textiles recicladas, el proyecto incorpora una propuesta enfocada en disminuir el impacto ambiental asociado a la fabricación del hormigón.

Los estudiantes explicaron que la investigación también busca potenciar la capacidad del material para absorber dióxido de carbono durante su proceso de carbonatación, alineándose con las tendencias internacionales que apuntan a desarrollar materiales de construcción con menor huella de carbono.

En ese contexto, Sepúlveda destacó que el desafío es demostrar que desde Magallanes también es posible generar innovación aplicada.

"En INACAP creemos en la innovación, en el hecho de hacer cosas diferentes, porque si siempre hacemos las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados", sostuvo.

Asimismo, valoró que el proyecto pueda transformarse en una contribución para enfrentar los desafíos ambientales de la industria.

"Podemos contribuir ahí también con una gotita a la mejora del medio ambiente", expresó.

Próximo desafío: la semifinal nacional

El equipo ya comenzó la preparación para la siguiente etapa del certamen, participando en mentorías técnicas que anteceden a la semifinal nacional.

En octubre viajarán a Santiago para competir con representantes de todas las regiones del país. Los tres mejores equipos accederán a la final, que se desarrollará en el marco de la feria internacional de la construcción más importante de Latinoamérica.

Con ello, el equipo "Hormigón THC" buscará posicionar una innovación desarrollada íntegramente en Magallanes como una alternativa para una construcción más sustentable y con mayor valor agregado.





​

