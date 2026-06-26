ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DESTACÓ SU SELLO ARTÍSTICO Y LOS DESAFÍOS DE EDUCAR EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

La realidad educativa del sector periurbano de Punta Arenas, el trabajo con las familias y la identidad de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa fueron abordados en una nueva edición de Conversando con Cristina, emitido por Polar Comunicaciones. Participaron la directora Betania Péjar y Mauricio Bamonde, encargado de convivencia educativa del establecimiento.

La escuela, conocida tradicionalmente como Río de los Ciervos, se encuentra en el kilómetro 5,5 sur de la Ruta 9 y cuenta con 171 estudiantes y 48 funcionarios entre docentes y asistentes de la educación. El establecimiento imparte enseñanza desde prekínder hasta octavo básico y en octubre cumplirá 72 años de trayectoria.

Durante el programa, los directivos destacaron sus sellos artístico, valórico y de identidad. Dentro de la jornada escolar se desarrollan actividades relacionadas con artes visuales, teatro y música instrumental. Debido a que el recinto no cuenta con gimnasio, la comunidad también ha impulsado la práctica del rugby, disciplina en la que la escuela ya dispone de equipo, entrenador e indumentaria.

Uno de los principales desafíos es el traslado de los estudiantes. El establecimiento dispone de transporte para niños y niñas provenientes del Barrio Sur y de sectores como Agua Fresca, con recorridos que llegan hasta el kilómetro 35. Los invitados también manifestaron preocupación por la velocidad de los vehículos en la ruta, el estado del pavimento, las interrupciones de las veredas y los riesgos que enfrentan quienes se desplazan caminando.

En Conversando con Cristina se destacó además la relación cercana entre la escuela y las familias. Los directivos explicaron que el trabajo educativo requiere una alianza permanente con padres y apoderados, manteniendo canales de comunicación abiertos, protocolos conocidos y espacios de orientación sobre convivencia, vida saludable y acompañamiento de los estudiantes.

La comunidad educativa también ha fortalecido el conocimiento de la figura de Pedro Sarmiento de Gamboa y su relación con la historia del estrecho de Magallanes. A través de actividades pedagógicas y visitas al sector de Rey Don Felipe, conocido como Puerto del Hambre, los estudiantes conocen el origen del nombre de su escuela y valores como el esfuerzo, la perseverancia y el sentido de pertenencia territorial.









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