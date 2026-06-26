Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

26 de junio de 2026

ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DESTACÓ SU SELLO ARTÍSTICO Y LOS DESAFÍOS DE EDUCAR EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

​Conversando con Cristina

escuela pedro sarmiento de gamboa

La realidad educativa del sector periurbano de Punta Arenas, el trabajo con las familias y la identidad de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa fueron abordados en una nueva edición de Conversando con Cristina, emitido por Polar Comunicaciones. Participaron la directora Betania Péjar y Mauricio Bamonde, encargado de convivencia educativa del establecimiento.

La escuela, conocida tradicionalmente como Río de los Ciervos, se encuentra en el kilómetro 5,5 sur de la Ruta 9 y cuenta con 171 estudiantes y 48 funcionarios entre docentes y asistentes de la educación. El establecimiento imparte enseñanza desde prekínder hasta octavo básico y en octubre cumplirá 72 años de trayectoria.

Durante el programa, los directivos destacaron sus sellos artístico, valórico y de identidad. Dentro de la jornada escolar se desarrollan actividades relacionadas con artes visuales, teatro y música instrumental. Debido a que el recinto no cuenta con gimnasio, la comunidad también ha impulsado la práctica del rugby, disciplina en la que la escuela ya dispone de equipo, entrenador e indumentaria.

Uno de los principales desafíos es el traslado de los estudiantes. El establecimiento dispone de transporte para niños y niñas provenientes del Barrio Sur y de sectores como Agua Fresca, con recorridos que llegan hasta el kilómetro 35. Los invitados también manifestaron preocupación por la velocidad de los vehículos en la ruta, el estado del pavimento, las interrupciones de las veredas y los riesgos que enfrentan quienes se desplazan caminando.

En Conversando con Cristina se destacó además la relación cercana entre la escuela y las familias. Los directivos explicaron que el trabajo educativo requiere una alianza permanente con padres y apoderados, manteniendo canales de comunicación abiertos, protocolos conocidos y espacios de orientación sobre convivencia, vida saludable y acompañamiento de los estudiantes.

La comunidad educativa también ha fortalecido el conocimiento de la figura de Pedro Sarmiento de Gamboa y su relación con la historia del estrecho de Magallanes. A través de actividades pedagógicas y visitas al sector de Rey Don Felipe, conocido como Puerto del Hambre, los estudiantes conocen el origen del nombre de su escuela y valores como el esfuerzo, la perseverancia y el sentido de pertenencia territorial.




aquachilemagallanes

AQUACHILE ENTREGÓ BECAS EDUCATIVAS A 101 INTEGRANTES DE COMUNIDADES KAWÉSQAR DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

NUEVA INFRAESTRUCTURA HABILITANTE CLAVE PARA ENAP Y RESPALDO A PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO WILLIAMS MARCAN SESIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE USO DE BORDE COSTERO

Leer Más

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.

core25062026
nuestrospodcast
titulodominio

REFUERZAN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA NORMALIZAR LA OCUPACIÓN DE SUS TERRENOS PARTICULARES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
escuela pedro sarmiento de gamboa

ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA DESTACÓ SU SELLO ARTÍSTICO Y LOS DESAFÍOS DE EDUCAR EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pdicuentapublica

CUENTA PÚBLICA PDI: GESTIÓN 2025 DESTACÓ LA INCAUTACIÓN DE MÁS DE 71 KILOS DE DROGA Y 1,48 MILLONES DE CONTROLES MIGRATORIOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cormagmagallanes

CORMAG DEFIENDE SU GESTIÓN Y DESTACA AVANCES EN EMPRENDIMIENTO, TURISMO DE NEGOCIOS Y TRANSPARENCIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250