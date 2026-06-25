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25 de junio de 2026

VECINOS DEL APARCADERO DE LAS MICROS DE NATALES SE REUNIERON CON OPERADORA DEL SERVICIO

Acorde al plan operacional del sistema, el servicio comenzará a las 7 horas por la mañana y concluirá a las 21 horas en la noche, las micros saldrán a las 6:30 horas desde el depósito y retornarán hasta las 22:30 horas.

REUNION VECINOS APARCADERO MICROS NATALES 2

​Una reunión con los vecinos del sector donde funcionará el depósito de los microbuses se realizó este martes en dependencias del colegio Natales. En la ocasión, el representante de la empresa operadora Luz Divina Rodrigo Vallete dio a conocer detalles de su plan de implementación a los asistentes, entre ellos, el delegado presidencial provincial Liber Lazo, el administrador municipal Hugo Ojeda y vecinos quienes acompañaron al seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas en este importante paso en la instalación del servicio.

“Los buses ya están en Chile y se está dando todo acorde a los plazos que se habían establecido”, señaló el seremitt Stowhas. Agregó que la reunión tenía como objetivo realizar un acercamiento formal entre el representante de la empresa y los vecinos del depósito de los microbuses. “Nos vamos muy conformes de cómo resultó la reunión donde pudimos además recabar sus inquietudes y resolver todas las dudas”, indicó.

La propiedad ubicada en la esquina de calle Simón Bolívar y calle Juanita Aguirre cuenta con un patio con el espacio suficiente para aparcar los 9 buses que componen la flota total del servicio para esta comuna, además de otros vehículos con que cuenta la empresa operadora.

Buenos vecinos

Entre los detalles entregados, se dio a conocer las medidas de diseño, gestión y operación que se implementarán para minimizar el efecto del paso de las micros por el sector, considerando que se encuentra frente al Colegio Natales. Para ello, informaron los horarios de salida, cambios de turno y regreso de los microbuses: ninguno de ellos coincide con el mayor flujo vehicular producto del ingreso y la salida de clases del establecimiento.

Entre las características que se destacan de los buses, están que traen tecnología Euro VI en materia de emisiones, calefacción, punto de carga de dispositivos móviles y wifi entre otras. Además, se dio a conocer el plan operacional del sistema, cuyo servicio comenzará a las 7 horas por la mañana y concluirá a las 21 horas por la noche. Acorde a ello, las micros saldrán a las 6:30 horas desde su aparcadero y retornarán hasta las 22:30 horas.

Renato Hernández, vecino del sector, agradeció tanto de la empresa como de las autoridades la deferencia de reunirse con los vecinos. “Es un proyecto importantísimo para los vecinos de Natales, sobre todo para la gente de la tercera edad, para los escolares y para nosotros mismos y es importante que se tome en cuenta la opinión de los vecinos”, señaló. Manifestó que están llanos a colaborar con la empresa y que ésta cumpla con los compromisos que adquirieron para colaborar con el bienestar de quienes viven en las inmediaciones del sector.

Por su parte, Viviana Gómez se mostró conforme con la reunión y con los acuerdos tomados entre la empresa y los vecinos de Simón Bolívar, como las mejoras al acceso del recinto, la señalización y simbología en el sector, iluminación del entorno, y otras. “Es un aporte para Natales y por eso estamos felices y vinimos a representar a los vecinos para ver que todo funcione bien”, indicó.

El delegado presidencial provincial Liber Lazo se mostró conforme con la socialización del proyecto. “Estamos analizando la posible primera respuesta de la ciudadanía porque tendremos que enfrentarnos a un cambio, ya que estamos acostumbrados sólo a los taxicolectivos, entonces habrá una serie de cambios y tendremos que enfrentarlos considerando que el desarrollo no se puede frenar”. Agregó que es necesario tener alternativas de transporte para todos y agradeció la colaboración público-privada que se está dando con este objetivo.

El inicio del servicio está proyectado para el 1 de agosto próximo.


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