ALCALDESA DE TORRES DEL PAINE DESTACA AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ASEGURA QUE LA COMUNA NO VERÁ AFECTADOS SUS RECURSOS POR LA REFORMA AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, abordó esta mañana diversos temas relacionados con la gestión comunal durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la conversación repasó el balance del invierno, el avance de proyectos financiados por el Plan de Zonas Extremas, la situación financiera del municipio frente a la reforma al Fondo Común Municipal, el crecimiento del turismo y las iniciativas culturales que se desarrollan en la comuna.

Uno de los primeros aspectos abordados fue el comportamiento del invierno y el estado de la red vial. La jefa comunal destacó especialmente el trabajo realizado por la Dirección de Vialidad, señalando que durante las nevadas la conectividad se mantuvo sin mayores inconvenientes.

"Hemos tenido un invierno un poco frío, nevadas, pero hoy día no queda absolutamente nada porque hubo un deshielo, pero sí las bajas temperaturas siguen. Yo quiero decir que muchas veces criticamos a Vialidad por el trabajo y en esta oportunidad los caminos por lo menos de nuestra comuna han estado desde que comenzó a nevar muy transitables, ha sido muy seguro. Han puesto sal donde se necesita, la verdad que nunca estuvimos aislados, siempre estuvimos transitando por todos lados. (...) Siento que Vialidad este año, como tiene la administración por parte de ello, han hecho un trabajo súper bueno (...) han podido mantener los caminos de Torres del Paine, yo creo de la provincia en general y de la región, en las mejores condiciones", afirmó.

Respecto de la preparación ante emergencias, Cárdenas valoró la reciente capacitación desarrollada por Senapred, instancia en la que participó el municipio junto a otras instituciones regionales.

"Nosotros asistimos a todas las capacitaciones y a todas las charlas que se dan en cuanto a este tipo de situaciones cuando tenemos que enfrentar emergencias para estar preparados. Siento que estas instancias obviamente nos favorecen para poder, en cualquier situación, tener la respuesta inmediata y también los vínculos, los contactos que llevamos haciendo con todos los que componen el Cogrid comunal, provincial y regional. Siempre cuando nos convoca Senapred nosotros estamos presentes", señaló.

Tranquilidad por el Fondo Común Municipal

Uno de los principales temas de la entrevista fue el escenario financiero del municipio frente a la discusión nacional sobre la reforma al Fondo Común Municipal. La alcaldesa explicó que sostuvo reuniones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), desde donde recibió antecedentes que le permiten proyectar estabilidad para la comuna.

"Nosotros dependemos alrededor de un 78% del Fondo Común Municipal. Nuestro presupuesto es de 3.000 millones de pesos y obviamente tú ves que dependemos prácticamente en su totalidad de este Fondo Común Municipal. (...) La tranquilidad es que obviamente a través de esta mega reforma no se va a ver afectado, en lo que nos han informado se va a buscar otra instancia si es que es necesario para que este municipio, que dependemos de estos recursos, no nos veamos afectados en nuestra programación y en nuestro presupuesto anual", sostuvo.

Agregó que la administración municipal ha mantenido una planificación responsable de sus recursos.

"Cuando trabajamos nuestro presupuesto hemos sido muy responsables de llevar lo que hemos presupuestado. Hoy en día, a través de nuestra Dirección de Obras Municipales, han ingresado más recursos, tú sabes que se están construyendo grandes hoteles acá, obviamente lo que viene a incrementar una pequeña cantidad más nuestro presupuesto (...) tengo la tranquilidad de que no nos vamos a ver afectados."

Plan de Zonas Extremas y proyectos emblemáticos

Durante la conversación, Cárdenas también destacó la relevancia que tiene el Plan de Zonas Extremas para concretar inversiones que, debido a la baja rentabilidad social de la comuna, difícilmente podrían ejecutarse mediante otras fuentes de financiamiento.

"Para nosotros como comuna es sumamente importante este plan porque por la rentabilidad social no nos da para postular. En cambio, con el Plan de Zonas Extremas tenemos proyectos emblemáticos y que queremos para la comuna, para su desarrollo, como lo es seguir con la energía eléctrica hacia Río Serrano. Por otro lado tenemos el museo que vamos a construir acá en Villa Cerro Castillo y el gas natural a nuestra capital comunal. Son proyectos emblemáticos, son proyectos que buscamos la equidad territorial para todos aquellos que hacemos patria en este lugar tan apartado, tan alejado y que es necesario", indicó.

Asimismo, anunció que participará junto a otros alcaldes de Magallanes en una sesión de la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar impulsando estas iniciativas.

Turismo como motor económico

En materia de desarrollo productivo, la alcaldesa destacó la transformación que ha experimentado Torres del Paine durante las últimas décadas, pasando de una economía principalmente ganadera a consolidarse como un destino turístico de nivel internacional.

"Todos sabemos que en sus inicios siempre fue una comuna ganadera, gran productividad de la parte ovina y también de vacunos, pero con los años se transformó y pasó a ser turística. Hoy día nuestra actividad principal es el turismo y la ganadería. (...) Va hacia la ciencia, la parte científica, por todos los hallazgos arqueológicos y paleontológicos que tiene este hermoso territorio de Torres del Paine. Es una comuna joven que ha evolucionado y que hoy día entrega un turismo de gran calidad."

Añadió que el municipio ha impulsado herramientas para profesionalizar la actividad turística y diversificar la oferta.

"Hemos trabajado como municipio para profesionalizar esta industria, queremos que sea un turismo seguro, muy profesional. Tenemos hoteles de elite y un turismo de distinta forma: cabalgatas, pesca, navegación. Hoy día hemos posicionado a Torres del Paine totalmente turística y no solamente que se conozca por las Torres del Paine. La gran cantidad hotelera que se está desarrollando fuera del parque ayuda a diversificar la oferta y también a que no todos lleguen al parque."

En esa línea, confirmó la participación del municipio en Protur Patagonia y adelantó la realización de un seminario de turismo científico y las actividades conmemorativas del Día Mundial del Turismo durante septiembre.

Nuevas obras de conectividad

Respecto de la infraestructura vial, Cárdenas informó que ya comenzó la ejecución del proyecto de pavimentación en el acceso a Laguna Amarga.

"Se van a pavimentar 12 kilómetros desde donde termina el pavimento hasta Laguna Amarga. Ya se hizo la primera consulta con la comunidad para dar a conocer que esa obra comenzó su ejecución. Hay algunos tramos que todavía tenemos que conversar para buscar la mejor solución y permitir que se pueda transitar por ese sector antes de finalizar la obra", explicó.

Cultura, capacitación y astroturismo

La alcaldesa también destacó el trabajo que desarrolla el municipio en materia cultural y de capacitación para los vecinos, valorando especialmente los talleres financiados a través del Ministerio de las Culturas.

"Estamos desarrollando talleres. Ayer terminamos el de fierro y soldadura, hace unas semanas terminamos uno de cuero donde hicieron hierberos y zapatillas, y nos quedan talabartería y soga. Estamos muy contentos porque Cultura nos entrega los recursos y todos los años realizamos estos talleres. Es interesante porque no en todos los lugares se dan estas tremendas oportunidades para que las personas se puedan capacitar; a algunos les puede interesar empezar con una pequeña pyme. Siento que hemos ido avanzando y aprovechando los recursos para que lleguen directamente a nuestros vecinos y vecinas."

Además, anunció la realización del primer encuentro de astroturismo en la comuna, iniciativa que busca abrir un nuevo nicho para el desarrollo turístico local.

Finalmente, la alcaldesa extendió una invitación a toda la comunidad regional para asistir al Festival de Boxeo que se desarrollará a fines de agosto en Villa Cerro Castillo, actividad financiada con recursos del Gobierno Regional y que reunirá a exponentes de distintas comunas de Magallanes.





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