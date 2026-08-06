INVESTIGADOR CHIC PARTICIPARÁ EN PANEL CIENTÍFICO MUNDIAL SOBRE LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

En Copenhague, Dinamarca se celebrará la reunión cuadrienal del Panel de Evaluación de los Efectos Ambientales (EEAP) del Ozone Secretariat (Secretaría del Ozono) de Naciones Unidas, instancia que reúne a cerca de 40 expertos y expertas mundiales en la materia. Allí dirá presente el Dr. Roy Mackenzie Calderón, investigador de la Universidad Autónoma de Chile, asociado al Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) y al Instituto Milenio BASE.

Del 7 al 15 de agosto se llevará a cabo el encuentro en torno a cuestiones relacionadas con el agotamiento de la capa de ozono, la radiación ultravioleta y la interacción del cambio climático. Tras esas evaluaciones, el panel recopilará y entregará información clave para orientar la toma de decisiones de los 173 países que forman parte del acuerdo internacional.

"Nos reuniremos para entender cuáles son las implicancias del adelgazamiento de la capa de ozono, su interacción con el cambio climático y poder pronosticar de mejor manera las características que tendrá el mundo en el futuro, específicamente en la cantidad de radiación ultravioleta que vamos a estar recibiendo", comentó el académico de la Universidad Autónoma de Chile.

Desde el 2022 que el Dr. Mackenzie es miembro del Panel EEAP, participando en diversos encuentros internacionales, contribuyendo a posicionar la mirada desde Chile respecto a investigaciones realizadas en ecosistemas subantárticos y antárticos, bajo el alero de entidades como CHIC y BASE.

Muestra de ello fue la reunión celebrada en marzo de este año para la preparación del informe cuadrienal, organizada por el Dr. Mackenzie en el Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago, que congregó a especialistas de diversas disciplinas provenientes de más de una decena de países. La actividad se inició con una ceremonia inaugural a la que asistieron autoridades del Ministerio del Medio Ambiente y de la Cancillería.

Dentro de esta semana de actividades, el Dr. Mackenzie se presentará en el Simposio Ramboll-UNEP de la EEAP, del viernes 7 de agosto, junto a la Dra. Janet F. Bornman (University of Murdoch, Australia) respecto a la alineación del EEAP con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los límites planetarios.