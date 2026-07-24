SEMINARIO DEL IGM REUNIÓ A EXPERTOS PARA ABORDAR LA POLÍTICA, LA CIENCIA Y LA COOPERACIÓN CHILENA EN LA ANTÁRTICA

Con el fin de reunir distintas visiones, provenientes de organizaciones públicas y académicas, así como también generar un espacio de reflexión, el Instituto Geográfico Militar (IGM) de Chile llevó a cabo el Seminario “Chile en la Antártica: Presencia, preservación y ciencia al desarrollo del país”, instancia que reunió a investigadores y a especialistas nacionales de distintas áreas relacionadas con el continente blanco.

El Director del IGM, Coronel Pedro Castillo, junto con repasar la historia de Chile en la Antártica, la que se ha basado en el desarrollo científico, actividades logísticas y la cooperación internacional, señaló que: “La Antártica nos plantea desafíos distintos, ya que constituye uno de los principales reguladores del sistema climático del planeta (…) La presencia de Chile en la Antártica encuentra hoy una de sus expresiones más significativas en el desarrollo de la ciencia, la protección del medio ambiente y la cooperación internacional, entre otras, constituyen una contribución al conocimiento global y al cumplimiento de los principios que inspiran el Sistema del Tratado Antártico. Precisamente, es ese principio de colaboración el que inspira este seminario”.

La jornada, bajo un enfoque multidisciplinario, contó con exposiciones de representantes del mundo diplomático, académico, científico y de la defensa, quienes desde sus respectivas disciplinas y experiencias abordaron temáticas que permitieron fortalecer la comprensión de la Antártica y su vínculo con Chile.

Fue el Director de la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego Bunster, quien comenzó el simposio, en donde detalló y explicó la Política Antártica Nacional, su objetivo y alcances. “Contribuir a la conciencia e identidad antártica, proteger y difundir el patrimonio científico, histórico y cultural de Chile es nuestro propósito y seminarios como el organizado por el IGM cumplen cabalmente con aquello”.

La visión institucional estuvo a cargo del Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército (CESIM), en donde se expuso sobre la contribución del explorador terrestre nacional en el continente blanco. Por su parte, el Director del Instituto Antártico Chileno, Dr. Gino Casassa, explicó el Programa Nacional de Ciencia Antártica y sus futuros desafíos.

Diversos especialistas abordaron temas como: “Pensando en el Chile Antártico del 2025”, “Visión Geopolítica Antártica: General Ramón Cañas Montalva”, “Capacidad militar que asegura el apoyo a la ciencia”, “IGM en la Antártica”, “Misión del Comité Nacional de Nombres Geográficos Antárticos”, “Biodiversidad antártica” y “Evaluación de la amenaza de tsunami en el territorio chileno antártico”.

Promover el conocimiento, contribuir al desarrollo de Chile –con un enfoque científico y multidisciplinario– son conceptos por los cuales el Instituto Geográfico Militar trabaja constantemente. Lo anterior, en su calidad de servicio oficial, técnico y permanente del Estado, producir y mantener todo lo referido a la geografía, levantamiento y confección de cartas (mapas) del territorio nacional en diferentes escalas y formatos, así como también proporcionar un marco de referencia geodésico moderno, único y homogéneo; tanto para la defensa como para otros ámbitos del desarrollo nacional.