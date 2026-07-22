INGENIERO MAGALLÁNICO INICIA CAMPAÑA PARA FINANCIAR POSTGRADO EN MOTORSPORT ENGINEERING EN REINO UNIDO

Convertir una pasión de infancia en una carrera profesional al más alto nivel del automovilismo mundial es el objetivo que persigue Felipe Canales Martínez, ingeniero civil mecánico de Punta Arenas, quien fue aceptado en el programa MSc in Motorsport Engineering de Oxford Brookes University, en Reino Unido, y actualmente desarrolla una campaña para reunir apoyo que le permita concretar el viaje y cursar el postgrado.

El joven fue entrevistado la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde relató cómo nació su interés por la ingeniería y la Fórmula 1, además del camino que ha recorrido para acceder a una de las especializaciones más reconocidas en el ámbito del deporte motor.

Canales explicó que su vínculo con el automovilismo comenzó desde muy pequeño, siguiendo las competencias de Fórmula 1 por televisión, pasión que con los años terminó orientando su desarrollo profesional.

"Yo creo que viene de la infancia... cuando veía las carreras de Fórmula 1 en televisión desde pequeño. Y de ahí, yo creo que fue una pasión que siempre tuve. En especial en 2017, cuando empecé a ver más la Fórmula 1, en este caso que empecé a seguirla de una manera más obsesiva, por así decirlo."

Sin embargo, reconoció que durante gran parte de su formación universitaria veía muy distante la posibilidad de trabajar en esa industria.

"Entré a estudiar Ingeniería Civil Mecánica en 2019, pero pensando en trabajar en energías renovables en ese tiempo, no con el enfoque en la Fórmula 1, ni nada de eso porque lo veía demasiado lejano. Ahora, terminando la carrera en 2024, viendo a qué dedicarme como a nivel profesional, recuerdo que salió un video en YouTube de un ingeniero mexicano que había llegado a la Fórmula 1 y dije: 'entonces quizás no es tan lejano'."

Tras investigar las alternativas de especialización existentes, identificó a Oxford Brookes University como una de las instituciones con mayores posibilidades de inserción laboral en el automovilismo profesional, debido a su ubicación estratégica en el Reino Unido.

"Vi que habían dos postgrados, en la Universidad de Cranfield y en Oxford Brookes. Creo que las que tenía más posibilidades eran las de Reino Unido, porque hay ocho de los once equipos alrededor de donde está la universidad. Están a menos de una hora y media ocho de los once equipos de la Fórmula 1."

El proceso de postulación comenzó a inicios de este año y contempló la preparación de antecedentes académicos, cartas de presentación y certificaciones de inglés, además de asesorías impartidas por exingenieros de equipos de Fórmula 1.

"Tomé un curso intensivo de inglés y después un curso enfocado solamente en rendir el IELTS. También realicé cursos con exingenieros de Fórmula 1 que hacían asesorías para preparar el currículum y la carta de presentación."

Actualmente, el principal desafío es reunir los recursos necesarios para viajar y cursar el programa, luego de que las alternativas de financiamiento que esperaba no estuvieran disponibles.

"Habían varias becas... el tema de las Becas Chile pegó duro, porque era lo que tenía planeado. Hice una investigación bastante exhaustiva respecto a qué becas habían disponibles y al ver que realmente había muy pocas, nació esta alternativa."

Más allá del objetivo personal de ingresar a la industria del automovilismo, Canales afirmó que su intención es que la experiencia tenga un impacto posterior en Chile, compartiendo los conocimientos adquiridos con estudiantes, profesionales y empresas.

"Lo que estoy proponiendo es tener una vuelta de mano para Chile o para las empresas que busquen apoyar la idea. Hay un montón de enseñanzas que pueden venir dadas por la experiencia en trabajar en automovilismo. Esa es la idea: hacer el postgrado, adquirir experiencia y esa experiencia traerla de vuelta como aprendizaje, ya sea para empresas, personas que quieran seguir ese camino o para otros ingenieros chilenos."

Agregó que disciplinas como la Fórmula 1 desarrollan tecnologías que posteriormente encuentran aplicaciones en distintos sectores industriales.

"Todos estamos viendo hacia este tema de la inteligencia artificial, del Big Data y del mantenimiento predictivo. Está claramente relacionado y esa experiencia puede aportar mucho también a la industria."

Dentro de sus proyecciones también contempla realizar charlas, cursos y actividades de divulgación, aprovechando tanto instancias presenciales como plataformas digitales.

"La idea es justamente aprovechar de difundir al respecto. Más que interesado después en volver a realizar cursos y charlas, y aprovechar la tecnología que facilita mucho las cosas."

Quienes deseen conocer más sobre su iniciativa o colaborar con este proyecto pueden encontrarlo en Instagram bajo la cuenta @canales_f1, plataforma donde comparte los avances de su campaña y responde directamente a quienes se han interesado en apoyarlo.





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