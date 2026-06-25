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25 de junio de 2026

INGENIEROS DE MAGALLANES EXPONEN EN AUSTRIA ESTUDIO SOBRE SUELOS GLACIALES DE LA PATAGONIA

​Investigación liderada por el socio CChC Magallanes Ramón Carrasco fue presentada en la ICSMGE 2026 en Viena, relevando más de 30 años de estudios sobre suelos glaciales de la Patagonia.

Ramón Carrasco en Conferencia (5)
El socio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, Ramón Carrasco Poll, fue protagonista en uno de los encuentros más relevantes a nivel mundial en el área de la ingeniería geotécnica, al presentar un estudio técnico en la 21st International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE 2026), desarrollada entre el 14 y el 19 de junio en Viena, Austria.

Carrasco, en su calidad de expositor principal, dio a conocer el paper titulado "Thirty years of experience in the characterization, spatial modeling and valorization of soft soils and glacial sediments: Contemporary Insights from Chilean Patagonia", investigación que desarrolló en coautoría con el también ingeniero civil magallánico Pablo Villarroel Ulloa. El trabajo fue previamente aceptado por el comité científico del congreso, consolidando así la presencia de la región de Magallanes en un espacio internacional de alto nivel académico y técnico.

La publicación recoge más de tres décadas de experiencia en la caracterización de suelos blandos y sedimentos glaciales de la Patagonia chilena, integrando metodologías de exploración geotécnica, técnicas geofísicas avanzadas y modelos geoespaciales. Este enfoque permite aportar antecedentes clave para comprender el comportamiento físico y sísmico de estos suelos, información fundamental para el desarrollo de infraestructura resiliente en zonas australes.

El socio de la CChC Magallanes fue el encargado de exponer estos resultados ante una audiencia compuesta por investigadores, académicos y profesionales provenientes de distintos países del mundo, posicionando así el conocimiento generado en la región como un aporte relevante dentro de la comunidad geotécnica internacional.

La ICSMGE es reconocida como uno de los principales foros globales en ingeniería de suelos y geotecnia, reuniendo periódicamente a expertos para intercambiar avances, investigaciones y experiencias que impulsan el desarrollo de la disciplina a nivel mundial. En este contexto, la participación de Carrasco no solo representa un logro personal y profesional, sino también un hito para la ingeniería regional.

La exposición en Viena marca un nuevo paso en la internacionalización del conocimiento generado en la región, fortaleciendo el rol de sus profesionales y posicionando a Magallanes como un referente en el estudio de suelos glaciales a nivel global, al tiempo que aporta al desarrollo de soluciones adaptadas a las particulares condiciones geotécnicas de la Patagonia.
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