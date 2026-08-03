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3 de agosto de 2026

JOVEN DE 21 AÑOS MUERE EN VIOLENTO ACCIDENTE EN PORVENIR: CONDUCTOR MANEJABA EN ESTADO DE EBRIEDAD

El vehículo impactó contra un galpón del antiguo muelle fiscal. La víctima fatal salió eyectada del automóvil producto de la violencia del choque.

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Un trágico accidente de tránsito registrado cerca de las 08:00 horas de este domingo dejó como saldo un joven fallecido y otras dos personas lesionadas en la comuna de Porvenir, luego que el vehículo en que se desplazaban perdiera el control e impactara violentamente contra un galpón del antiguo muelle fiscal.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Manuel Señoret y Arturo Prat, donde un automóvil marca Kia que circulaba de poniente a oriente salió de la calzada, golpeó la solera y terminó estrellándose contra la estructura del inmueble.

Producto de la violencia del impacto, uno de los pasajeros que viajaba en el asiento trasero, identificado con las iniciales M.A.P.M., de 21 años, salió eyectado del habitáculo, falleciendo en el lugar sobre la acera.

El capitán Iván Barrientos, jefe de la SIAT de Carabineros Magallanes, explicó que, de acuerdo con los primeros antecedentes, "a consecuencia de la alta energía cinética, mecánica y potencial del impacto, resulta uno de los ocupantes del móvil fallecido, el cual habría salido eyectado".

En tanto, el conductor del vehículo y el copiloto resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladados por personal del SAMU hasta el Hospital de Porvenir, donde permanecen estables y fuera de riesgo vital.

Tras el accidente, funcionarios de la 3ª Comisaría de Carabineros de Porvenir realizaron la prueba de alcoholemia al conductor, identificado con las iniciales D.F.R.A., de 19 años, la que arrojó resultado positivo. El joven, quien además registra antecedentes penales, fue detenido por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.

La SIAT de Carabineros quedó a cargo de los peritajes para establecer la dinámica del accidente y determinar las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Al término de las diligencias en el lugar, el capitán Barrientos reiteró el llamado a la prevención, instando a los conductores a respetar la normativa de tránsito, los límites de velocidad y, especialmente, a no conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, con el fin de evitar tragedias como la ocurrida durante esta jornada en la capital fueguina.

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