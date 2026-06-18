CERCA DE $2 MIL MILLONES PERMITIRÁN RENOVAR VEREDAS Y ACCESOS VEHICULARES EN SECTORES DE PORVENIR

​ A pocos días de que Porvenir conmemore sus 132 años de historia, el Consejo Regional aprobó una de las inversiones urbanas más importantes proyectadas para la capital fueguina. Se trata del proyecto de reposición de veredas y accesos vehiculares en diversos sectores de la comuna, iniciativa que considera una inversión de M$1.994.443 y que permitirá intervenir diez puntos de la ciudad donde actualmente existen problemas de deterioro, discontinuidad y falta de accesibilidad para peatones.



La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Porvenir, contempla la reposición de cerca de 9.860 metros cuadrados de veredas y más de 4.000 metros cuadrados de accesos vehiculares, incorporando además rebajes peatonales, pavimentos, pasamanos y obras orientadas a garantizar condiciones de accesibilidad universal.



Las obras se ejecutarán en calles y avenidas ampliamente utilizadas por la comunidad, entre ellas Carlos Wood, Francisco Sampaio, Jorge Schythe, Bernardo Phillipi, Manuel Bulnes, Croacia, Alberto Fuentes, John Williams y Pedro Sancho de la Hoz, sectores donde hoy es posible observar veredas con fisuras, desniveles y tramos que dificultan el desplazamiento seguro de peatones.



La necesidad de la intervención quedó reflejada en los antecedentes técnicos del proyecto, donde se advierte que gran parte de las veredas intervenidas supera los 15 años de antigüedad y presenta un deterioro progresivo que afecta especialmente a adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida.



Para el presidente de la Comisión de Infraestructura, Rodolfo Cárdenas, la aprobación representa una inversión que va más allá del mejoramiento urbano. Según planteó, además de favorecer el desplazamiento de los vecinos, la ejecución de las obras puede transformarse en un impulso para la actividad económica local, al abrir “la oportunidad para que existan nuevas actividades laborales y se dinamice la economía local”, en un territorio que requiere seguir fortaleciendo su desarrollo.



En medio de las actividades previas al aniversario, el Consejero Andrés López destacó que la inversión se suma a otros proyectos recientemente aprobados para la comuna, como el mejoramiento del bandejón de la Avenida Hernando de Magallanes y la futura Plaza de Conmemoración al Pueblo Chilote. A su juicio, la iniciativa representa “un logro bastante importante” para la ciudad y una señal de que “estamos avanzando” en el desarrollo urbano de la capital.



La reposición de pavimentos, apunta a construir una ciudad más accesible e inclusiva. Los trabajos incorporarán estándares actuales de diseño urbano, permitiendo mejorar la conectividad peatonal, que fortalecerán la seguridad para quienes transitan por los barrios de la localidad.

