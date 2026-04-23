PORVENIR ES LA PRIMERA COMUNA EN LA REGIÓN EN CONTAR CON SU PLAN DE INVERSIONES EN MOVILIDAD Y TRANSPORTE

​“Se trata de un plan de obras de infraestructura para mejorar el espacio público, que entrega una cartera de 29 proyectos con su diseño preliminar para mejorar, como su nombre lo indica, el espacio público, las vías urbanas y crear infraestructura de movilidad en la comuna destinada a peatones, ciclistas y automovilistas”, señaló el seremi de Transporte y Telecomunicaciones Allan Stowhas. Hay proyectos para mejorar calles, áreas verdes, construir ciclovías, mejorar veredas, refugios peatonales, todo para optimizar la movilidad en la capital fueguina, agregó.



Este Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP), es un instrumento de planificación territorial orientado a mejorar la calidad de vida. Promueve una inversión estratégica en infraestructura para el transporte, la accesibilidad universal y el espacio público para poder desarrollar una ciudad más equitativa, segura, accesible y sustentable, añadió el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas, quien se dirigió al Concejo Municipal antes de la presentación del plan por parte del coordinador del Programa de Vialidad y Transporte Urbano del MTT, Sectra Austral, Ítalo San Niccolo.



Elaborado por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto a la municipalidad de Porvenir aborda los desafíos del crecimiento urbano con proyectos coherentes con las necesidades locales y el desarrollo futuro de la ciudad. La base del PIIMEP surge de un trabajo de larga data que ha desarrollado Sectra en la comuna comenzando con el Diagnostico técnico del sistema de movilidad de la comuna y continuando con el estudio “Plan de Movilidad” y el conversatorio ciudadano.



Cartera de Proyectos



La iniciativa que se ubicó en el primer lugar de la lista es el de la creación de paseos boulevares en las 4 arterias principales que cruzan la ciudad, a cada costado de la plaza de armas. Este proyecto considera cambiar sentido de tránsito de estas calles, ampliar las aceras peatonales, rediseñar las intersecciones, incluir iluminación peatonal, construir ciclovías unidireccionales, delimitar zonas donde se impida el estacionamiento, evaluar instalación de terrazas para uso del comercio local en verano, conservar el material arbóreo existente y plantar más árboles resistentes a las condiciones climáticas de la zona y plantación en veredones de especies gramíneas o arbustivas resistentes al clima local.



Otro proyecto emblemático sería la proyección de un parque en el borde costero, en el lado norte y sur de la bahía. Para ello, se deberá extender la vialidad peatonal y vehicular del borde costero desde su límite actual y con ello, proyectar el trazado de una extensión de avenida. Además, habilitar circulaciones peatonales que extiendan las circulaciones del parque actual, habilitar miradores y senderos peatonales secundarios, habilitar refugios para peatones que incluyan plataformas elevadas, cubiertas traslúcidas e impermeables, barreras o paramentos verticales transparentes para proteger de vientos dominantes en invierno, mobiliario urbano, escaños, papeleros e iluminación peatonal.



“Porvenir es una ciudad caminable. La idea es incentivar y facilitar la caminata, construyendo un entorno urbano hermoseado, amigable, seguro y de fácil acceso tanto para los residentes como para sus visitantes”, comentó el seremitt.



Esta cartera de 29 proyectos queda a disposición de la municipalidad, quienes deben elegir, priorizar a través de su Concejo y gestionar su financiamiento.

