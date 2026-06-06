MAGALLANES CONCRETA EL PRIMER ENVÍO DE LANA OVINA CHILENA AL MERCADO DE INDIA

La Región de Magallanes concretó el primer envío de lana ovina chilena al mercado de India, marcando un nuevo paso para la industria ovina nacional. La exportación se materializó el 1 de junio de 2026 y representa la apertura de un nuevo destino comercial para uno de los principales productos del sector ganadero regional.

La llegada de lana chilena a India fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ProChile, la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA) y productores locales. Las gestiones permitieron obtener la aprobación del certificado zoosanitario requerido para el ingreso del producto a ese mercado.

La apertura de este destino amplía las alternativas de comercialización para los productores ovinos de Magallanes y genera nuevas oportunidades para una actividad económica con fuerte presencia en la región. Además, contribuye a fortalecer la competitividad del sector en el escenario internacional.

Con este avance, Chile suma acceso a India, uno de los principales actores de la industria textil mundial, complementando su presencia en China, considerado el mayor comprador global de lana. La incorporación de ambos mercados amplía las posibilidades de exportación para el rubro y fortalece la inserción internacional de los productos silvoagropecuarios nacionales.

El envío también refleja el resultado de la colaboración entre organismos públicos y privados para impulsar nuevas oportunidades comerciales. La apertura del mercado indio permite proyectar la producción ovina chilena hacia nuevos destinos y consolidar la participación de Magallanes en el comercio internacional del sector.

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