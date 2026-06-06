Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de junio de 2026

MAGALLANES CONCRETA EL PRIMER ENVÍO DE LANA OVINA CHILENA AL MERCADO DE INDIA

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

LANA

La Región de Magallanes concretó el primer envío de lana ovina chilena al mercado de India, marcando un nuevo paso para la industria ovina nacional. La exportación se materializó el 1 de junio de 2026 y representa la apertura de un nuevo destino comercial para uno de los principales productos del sector ganadero regional.

La llegada de lana chilena a India fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ProChile, la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA) y productores locales. Las gestiones permitieron obtener la aprobación del certificado zoosanitario requerido para el ingreso del producto a ese mercado.

La apertura de este destino amplía las alternativas de comercialización para los productores ovinos de Magallanes y genera nuevas oportunidades para una actividad económica con fuerte presencia en la región. Además, contribuye a fortalecer la competitividad del sector en el escenario internacional.

Con este avance, Chile suma acceso a India, uno de los principales actores de la industria textil mundial, complementando su presencia en China, considerado el mayor comprador global de lana. La incorporación de ambos mercados amplía las posibilidades de exportación para el rubro y fortalece la inserción internacional de los productos silvoagropecuarios nacionales.

El envío también refleja el resultado de la colaboración entre organismos públicos y privados para impulsar nuevas oportunidades comerciales. La apertura del mercado indio permite proyectar la producción ovina chilena hacia nuevos destinos y consolidar la participación de Magallanes en el comercio internacional del sector.


TINIDESK

CARTELERA CULTURAL 6 DE JUNIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MAGALLANES CONCRETA EL PRIMER ENVÍO DE LANA OVINA CHILENA AL MERCADO DE INDIA

Leer Más

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

​La apertura de este nuevo destino de exportación amplía las opciones comerciales para el sector ganadero y fortalece la presencia de Chile en mercados internacionales.

LANA
nuestrospodcast
Captura de pantalla 2026-06-05 213356

ARTISTA MAGALLÁNICO ALEXIDERAL PRESENTA “QUERIÉNDOTE DESDE LEJOS”, EL ÚLTIMO ADELANTO DE SU ÁLBUM DEBUT

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
LANA

MAGALLANES CONCRETA EL PRIMER ENVÍO DE LANA OVINA CHILENA AL MERCADO DE INDIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
luchadoranajash

LUCHADORA MAGALLÁNICA NAJASH PROYECTA GIRA NACIONAL Y SUEÑA CON COMPETIR EN EL EXTRANJERO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
El_Magallanes_1940-06-04_portada_HD_1080x1920

4 DE JUNIO DE 1940: MISIÓN NORTEAMERICANA LLEGÓ A CHILE PARA COLABORAR CON LA FUERZA AÉREA NACIONAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250