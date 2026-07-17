DOS VERSIONES, UN MISMO BUQUE: ARGENTINA PROTESTA POR EL HMS MEDWAY Y REINO UNIDO AFIRMA QUE ACTUÓ CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL

La presencia del buque británico HMS Medway en Punta Arenas derivó en un nuevo foco de tensión diplomática entre Argentina, Chile y Reino Unido, luego de que la Cancillería argentina presentara una protesta formal al gobierno chileno por permitir el ingreso de la embarcación a un puerto nacional.

Según informó el diario argentino Clarín, la Casa Rosada envió el pasado 13 de julio una nota diplomática a Santiago en la que manifestó su “gravedad” por la situación, señalando que el arribo del patrullero británico implica “el apartamiento del compromiso asumido por el Gobierno de Chile de no permitir el ingreso a puertos chilenos de buques apostados en el área en disputa”.

El HMS Medway recaló en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas entre el 5 y el 8 de julio, en lo que constituyó su primera visita a un puerto chileno desde que reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente británico en las Islas Malvinas a comienzos de 2026.

Protesta argentina

La controversia se conoció públicamente horas después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. En ese contexto, la Cancillería argentina informó que presentó una nota formal de protesta al Reino Unido, expresando su “más enérgico rechazo” a los movimientos del HMS Medway en su ruta entre las Malvinas y Punta Arenas.

Buenos Aires sostuvo que la embarcación, a la que considera “ilegalmente destacada” en las islas, transitó por aguas argentinas antes de ingresar al Estrecho de Magallanes y que dicho movimiento no habría sido notificado conforme a los acuerdos bilaterales vigentes.

“La navegación del HMS Medway por el mar territorial argentino constituye una violación de los mecanismos de fortalecimiento de la confianza en materia militar acordados entre ambos países tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas”, afirmó la Cancillería trasandina.

De acuerdo con Clarín, el reclamo argentino también apunta a que la notificación del tránsito habría sido realizada de forma tardía y por canales informales, pese a que los acuerdos suscritos tras la guerra de 1982 contemplarían un aviso con al menos 48 horas de anticipación para este tipo de buques.

Respuesta británica

El gobierno del primer ministro Keir Starmer rechazó las acusaciones y aseguró que el movimiento del HMS Medway fue una visita logística rutinaria destinada a apoyar las operaciones del British Antarctic Survey, organismo encargado de investigaciones científicas en la Antártica.

“Notificamos al gobierno argentino con antelación sobre la visita logística rutinaria del HMS Medway a Chile entre el 5 y el 8 de julio para apoyar las operaciones del British Antarctic Survey, que entregará suministros esenciales para la investigación científica en la Antártica”, señaló un portavoz del gobierno británico.

Londres agregó que la ruta seguida desde las Malvinas hacia Chile fue “la más directa y práctica”, considerando las condiciones meteorológicas y la seguridad operativa.

Debate jurídico

La discusión también se trasladó al plano jurídico. El diario británico The Telegraph publicó una columna en la que calificó de “patéticas” las acusaciones argentinas y sostuvo que el tránsito del HMS Medway fue plenamente legal bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que permite el “paso inocente” de buques de guerra por el mar territorial de otro Estado.

El artículo argumenta además que el Reino Unido sí habría cumplido con el mecanismo de notificación previsto en los acuerdos de Madrid de 1990, que restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la guerra de las Malvinas.

Actividades en Punta Arenas

Durante la estadía del HMS Medway en Punta Arenas, autoridades de la Armada de Chile y una delegación británica encabezada por el encargado de negocios Nick Kennedy visitaron el buque y las instalaciones de ASMAR Magallanes, según informó el portal especializado defensa.com.

La participación de personal naval chileno en actividades a bordo del patrullero fue mencionada por Clarín como uno de los elementos que aumentó la molestia de Buenos Aires.

Fútbol y política

El incidente naval coincidió con otro episodio de tensión entre Argentina y Reino Unido relacionado con el Mundial de Norteamérica 2026. Tras derrotar a Inglaterra en semifinales, jugadores argentinos exhibieron una pancarta con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, lo que motivó que autoridades británicas solicitaran a la FIFA investigar una eventual infracción a las normas que prohíben manifestaciones políticas durante la competición.

El presidente argentino Javier Milei defendió la expresión de los futbolistas, aunque sostuvo que la recuperación de las Malvinas debe realizarse “en el plano diplomático y con inteligencia en el accionar”, marcando distancia de declaraciones más confrontacionales surgidas desde otros sectores políticos argentinos.

Por ahora, el gobierno chileno no ha emitido una declaración pública detallada sobre la protesta presentada por Argentina, mientras el episodio vuelve a situar al Estrecho de Magallanes y la relación trilateral entre Chile, Argentina y Reino Unido en el centro de la atención diplomática regional.