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9 de julio de 2026

MINVU Y FAMILIAS BENEFICIARIAS REALIZARON LA PRIMERA VISITA DE OBRAS AL PROYECTO "LOMAS DEL BOSQUE 7"

​Autoridades regionales y representantes de la Agrupación Esperanza recorrieron el proyecto habitacional, que ya alcanza un 9% de avance y permitirá entregar una casa propia a 60 familias de la capital regional.

MINVU - Visita de obra proyecto Lomas del Bosque 7_1

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) realizaron una visita inspectiva al proyecto habitacional "Lomas del Bosque 7" para constatar el avance de las obras y compartir con representantes de las familias beneficiarias el progreso de una iniciativa que permitirá entregar una casa propia a 60 hogares de Punta Arenas.

 

En la actividad participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría; el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, y representantes de la Agrupación Esperanza, quienes recorrieron las obras y conocieron el estado de ejecución del proyecto, que actualmente tiene un 9% de avance, con trabajos concentrados en las fundaciones de las viviendas y en la ejecución de la infraestructura sanitaria y de urbanización.

 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó la importancia de este hito para las familias beneficiarias. " Estamos muy contentos por las familias que hoy día ya están haciendo la primera revisión técnica de sus casas, acompañados de nuestros equipos. Estamos llegando con soluciones habitacionales para 60 familias y ya podemos observar radieres construidos, estructuras levantadas y los trabajos técnicos propios de una obra de estas características ", señaló.

 

La presidenta de la Agrupación Esperanza, Cristina Mamani Foglia, manifestó la emoción que representa ver cómo el proyecto comienza a convertirse en realidad. "Es todavía un sueño, todavía estamos con la sensación de que estamos soñando. Este momento es muy lindo, poder ya ver un poco el avance de nuestra población, así que súper contenta. La agrupación se conforma de 60 familias y estamos alrededor de siete años desde que empezamos nuestro sueño por la casa propia", expresó.

 

La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, valoró el avance del proyecto y su impacto para las familias de la región. "Este proyecto beneficia a 60 familias que estaban esperando una solución habitacional que no llegaba. Hoy día se están construyendo los primeros cimientos y avanzando en las obras de alcantarillado. Creemos que este proyecto se suma a otros que también esperamos ejecutar prontamente y que van a ir en ayuda de las familias magallánicas", afirmó.

 

Por su parte, el director (s) del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo, destacó las características del proyecto y el sistema constructivo que permitirá agilizar su ejecución. "Las viviendas serán ejecutadas con paneles SIP, una tecnología que permite reducir residuos y agilizar la construcción. Además, el proyecto incorpora calefacción central, ventanas termopanel, amplias áreas verdes, juegos infantiles, equipamiento para la actividad física y calles interiores de buen estándar, conformando un barrio pensado para entregar una mejor calidad de vida a las familias", indicó.

 

El proyecto "Lomas del Bosque 7" considera una inversión superior a 7.360 millones de pesos, financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional y el ahorro de las familias beneficiarias. El conjunto habitacional contempla 60 viviendas de alto estándar, más de 2.300 metros cuadrados de áreas verdes, juegos infantiles, circuito de calistenia, mobiliario urbano y obras de urbanización que contribuirán a consolidar el desarrollo del sector norte de Punta Arenas.

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