6 de junio de 2026
COMUNIDADES, ESCUELAS Y FAMILIAS SE UNEN EN EL MES DE LA PREVENCIÓN IMPULSADO POR SENDA MAGALLANES
La iniciativa contempla actividades en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos para fortalecer factores protectores en niños, niñas y adolescentes.
Con una agenda de actividades comunitarias, educativas y recreativas, SENDA Magallanes dio inicio al Mes de la Prevención, campaña que se extenderá durante junio y culminará el próximo 26 de junio, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas establecido por las Naciones Unidas.
Las acciones serán desarrolladas por SENDA y los equipos SENDA Previene de Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y Punta Arenas, en coordinación con municipios y organismos públicos. La programación busca promover entornos seguros y saludables para niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la participación comunitaria y los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas.
Bajo el lema “Yo la Pienso Primero”, las actividades estarán enfocadas en el fortalecimiento del Programa Infancia, Juventud y Bienestar (PINJUB) y en el trabajo preventivo dentro de las comunidades educativas mediante el Continuo Preventivo y la estrategia PrePARA2. Ambas líneas apuntan a reforzar el rol de las familias, escuelas y organizaciones en la promoción del bienestar integral.
Desde SENDA Magallanes destacaron que la prevención requiere del compromiso de toda la comunidad y que el desarrollo de vínculos familiares, la participación activa de niños, niñas y adolescentes y la generación de espacios seguros son elementos fundamentales para fortalecer trayectorias de vida saludables.
Durante este año también se llevará a cabo la Encuesta Juventud y Bienestar, estudio que permitirá recopilar información sobre condiciones de vida, percepción de bienestar y consumo de alcohol y otras drogas entre jóvenes de las comunas participantes. Los resultados servirán para orientar estrategias preventivas basadas en evidencia y adaptadas a las realidades de cada territorio.
TRIBUNAL FALLA A FAVOR DE LA CORMUPA EN DEMANDA PRESENTADA POR EL SINDICATO N°2 DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
La sentencia rechazó la mayor parte de las solicitudes de los demandantes y acogió únicamente el pago de un bono de Navidad.
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