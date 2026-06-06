COMUNIDADES, ESCUELAS Y FAMILIAS SE UNEN EN EL MES DE LA PREVENCIÓN IMPULSADO POR SENDA MAGALLANES

Con una agenda de actividades comunitarias, educativas y recreativas, SENDA Magallanes dio inicio al Mes de la Prevención, campaña que se extenderá durante junio y culminará el próximo 26 de junio, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas establecido por las Naciones Unidas.

Las acciones serán desarrolladas por SENDA y los equipos SENDA Previene de Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y Punta Arenas, en coordinación con municipios y organismos públicos. La programación busca promover entornos seguros y saludables para niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo la participación comunitaria y los factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas.

Bajo el lema “Yo la Pienso Primero”, las actividades estarán enfocadas en el fortalecimiento del Programa Infancia, Juventud y Bienestar (PINJUB) y en el trabajo preventivo dentro de las comunidades educativas mediante el Continuo Preventivo y la estrategia PrePARA2. Ambas líneas apuntan a reforzar el rol de las familias, escuelas y organizaciones en la promoción del bienestar integral.

Desde SENDA Magallanes destacaron que la prevención requiere del compromiso de toda la comunidad y que el desarrollo de vínculos familiares, la participación activa de niños, niñas y adolescentes y la generación de espacios seguros son elementos fundamentales para fortalecer trayectorias de vida saludables.

Durante este año también se llevará a cabo la Encuesta Juventud y Bienestar, estudio que permitirá recopilar información sobre condiciones de vida, percepción de bienestar y consumo de alcohol y otras drogas entre jóvenes de las comunas participantes. Los resultados servirán para orientar estrategias preventivas basadas en evidencia y adaptadas a las realidades de cada territorio.

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