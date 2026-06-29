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29 de junio de 2026

EXPERTA AFIRMA QUE VARIAS MEDIDAS DEL PROYECTO ESCUELAS PROTEGIDAS YA ESTÁN CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN CHILENA

​La académica Francisca Bascuñán analizó el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto, y sostuvo que varias de las normas que permanecen vigentes ya están reguladas por la legislación educacional.

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El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro disposiciones del proyecto de ley denominado "Escuelas Protegidas", entre ellas la facultad de revisar mochilas, vestimentas y pertenencias de los estudiantes, además de normas relacionadas con la pérdida o suspensión del acceso a la gratuidad en la educación superior para personas condenadas por determinados delitos vinculados a violencia escolar.

Tras conocerse la resolución, la académica del Diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Francisca Bascuñán, señaló que, aunque el proyecto no fue rechazado en su totalidad, el fallo afecta algunas de sus principales propuestas. Agregó que continúan vigentes medidas como el fortalecimiento de procedimientos de expulsión y la tipificación de determinadas conductas violentas, aunque, a su juicio, varias de ellas ya se encuentran contempladas en la normativa vigente.

La especialista explicó que materias como el retiro de un estudiante de la sala de clases ya están reguladas por el Estatuto Docente, mientras que los procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula cuentan con normas en la Ley Aula Segura, la Ley de Inclusión Educativa, el DFL de subvenciones, la Ley 21.809 sobre convivencia educativa y diversos dictámenes de la Superintendencia de Educación.

Asimismo, Bascuñán indicó que otras disposiciones aprobadas, como las medidas de protección para docentes y asistentes de la educación, el fortalecimiento de los deberes de resguardo de la seguridad en los establecimientos y la regulación de conductas violentas en contextos escolares, también se encuentran incorporadas en la legislación vigente, particularmente en la Ley 21.809 sobre convivencia educativa.


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