HISTORIADORES DESTACAN EL PAPEL DE RADIO POLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE MAGALLANES DURANTE SUS 86 AÑOS

En el marco del aniversario número 86 de Radio Polar, el historiador Víctor Hernández Godoy y la jefa de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, Gabriela Lara, participaron este viernes en el programa Buenos Días Región, donde analizaron el impacto que ha tenido la radio en el desarrollo social, cultural y comunicacional de Magallanes, destacándola como uno de los principales pilares de la identidad regional.

Durante la conversación, ambos académicos coincidieron en que la historia de Radio Polar está estrechamente ligada a la evolución de la región, en un territorio donde las comunicaciones siempre fueron fundamentales debido al aislamiento geográfico.

Víctor Hernández recordó que la emisora inició sus transmisiones el 29 de junio de 1940, en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando la radio era el principal medio para mantenerse informado.

"La radio para Magallanes, y no solo para Magallanes, para el país en general, fue como el internet de la época de hoy", señaló el historiador.

Asimismo, explicó que la radiodifusión llegó a complementar una larga tradición de medios impresos que existían en el territorio, donde convivían diarios y publicaciones editadas por distintas colonias inmigrantes.

El historiador también repasó los primeros proyectos radiales de la región, mencionando iniciativas como Radio Magallanes, Radio Austral, Radio La Voz del Sur y posteriormente Radio Minería, antes de detenerse en el nacimiento de Radio Polar, impulsada por Julio Feménias con una fuerte orientación hacia el mundo rural.

"Radio Polar siempre estuvo pensada, tal vez, para el ámbito rural, que siempre fue muy potente y también muy olvidado en Magallanes", comentó Hernández, destacando además programas emblemáticos como Mensaje para el Campo, los espacios dedicados al folclore, el radioteatro y la cobertura permanente de la vida regional.

Por su parte, Gabriela Lara enfatizó que la trayectoria del medio constituye hoy parte del patrimonio histórico de Magallanes, ya que permite comprender la forma en que se construyó la identidad regional.

"Esto constituye la identidad de la población, la que estudiamos y que, por supuesto, también responde a los intereses de la comunidad", afirmó.

La académica explicó que, a diferencia de otras zonas del país, en Magallanes distintos sistemas de comunicación coexistieron durante décadas.

"No es como que hayamos reemplazado el telégrafo, por ejemplo, sino que coexisten diferentes medios de comunicación simultáneamente", indicó, agregando que esa realidad responde a las condiciones geográficas y al proceso histórico de descentralización del extremo sur.

Ambos invitados coincidieron en que Radio Polar logró transformarse en un reflejo permanente de la vida cotidiana de la región, acompañando el desarrollo de sectores como la ganadería, la actividad marítima, el deporte, la cultura y posteriormente la industria petrolera.

En ese contexto, Hernández recordó que la emisora fue pionera en mantener informados a los trabajadores de las plataformas petroleras en el Estrecho de Magallanes.

"Cuando se crea este proyecto costa afuera y aparecen las primeras plataformas... ¿qué es lo que se escuchaba? La Radio Polar", recordó.

Para Gabriela Lara, uno de los principales méritos de la emisora ha sido mantener una estrecha vinculación con la comunidad durante más de ocho décadas.

"Lo más distintivo de esta radio es que logra dar cobertura a la vida social, a las formas de relacionarse de lo que empieza a ocurrir en la comunidad magallánica y eso hace que se vuelva tan de la idiosincrasia regional", sostuvo.

En la parte final del programa, Víctor Hernández reflexionó sobre la permanencia de Radio Polar en un escenario donde numerosos medios de comunicación han desaparecido.

"No es fácil tener 86 años... Hay gente providencial que en ciertos momentos tiene esas capacidades para ver más allá... Eso es sinónimo de creatividad, de adelantarte también", expresó.

Finalmente, Gabriela Lara aprovechó la instancia para invitar a la comunidad al lanzamiento del libro De Sur a Sur, investigación que busca rescatar la educación rural y poner en valor el territorio subantártico de Magallanes, actividad realizada esta tarde en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes.





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