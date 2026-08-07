SEREMI DE TRANSPORTES CONFIRMA RETRASO EN BUSES DE PUERTO NATALES, EXPLICA LIMITACIONES FRENTE AL ALZA DE COLECTIVOS Y ABORDA DESAFÍOS DEL TRANSPORTE EN MAGALLANES

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas Alvarado, abordó esta mañana diversos temas relacionados con la movilidad regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde explicó las competencias de la cartera respecto al alza en las tarifas de los taxis colectivos, la situación del Gas Natural Comprimido (GNC), las dificultades operacionales del transporte público en Punta Arenas, el retraso en la puesta en marcha del nuevo sistema de buses de Puerto Natales y la continuidad de la conectividad con Puerto Edén.

Uno de los primeros temas abordados fue el incremento a $900 en algunas líneas de taxis colectivos de Punta Arenas. En ese contexto, la autoridad aclaró que el Ministerio de Transportes no tiene facultades para regular el valor de las tarifas.







"Todo lo que tiene que ver con el tema de los colectivos, con el tema de la tarifa, la tarifa no la regula ni la puede controlar la Seremi de Transportes. La obligación que tiene, digamos, en este caso Tacopa, que fue el que subió la tarifa —que ojo que no fueron todas las líneas, solamente las líneas asociadas a Tacopa—, ellos tienen solamente una sola obligación: avisar con 30 días de anticipación que va a entrar en vigencia la tarifa. Y ni siquiera tienen obligación de justificar por qué la están subiendo (...) La verdad que mi opinión personal me sorprendió también en algún minuto porque ellos tuvieron y siguen teniendo el bono de los 100 mil pesos (...) pero no tenemos las herramientas ni para frenar eso ni para controlarlo", señaló.





Falta de puntos de carga de GNC



Respecto de las dificultades que enfrentan los usuarios de Gas Natural Comprimido por la escasez de estaciones de carga, Stowhas indicó que el problema no corresponde directamente a las atribuciones de Transportes, aunque confirmó que ya se están coordinando acciones con otras instituciones.







"Estamos teniendo problemas no de abastecimiento, sino de puntos de carga. Como que los concesionarios, los servicentros, no se interesaran en el tema del GNC, imagino por un tema de rentabilidad (...) ahí tampoco nosotros tenemos una participación directa, eso corresponde a Energía, a la SEC y a la Seremi de Energía (...) vamos a hacer una reunión conjunta con el seremi de Energía y con la directora del SEC, porque justamente ellos son los que están más involucrados en esa situación."



Además, reveló que existiría interés privado por ampliar la red de suministro.







"Informalmente te puedo comentar que, por lo que se escucha, podrían haber interesados en el corto plazo en instalarse con más servicios que puedan expender GNC."





Fiscalización tras explosión de vehículo



Consultado por la explosión registrada hace algunas semanas en un vehículo convertido a GNC, el seremi explicó que la fiscalización de los talleres autorizados sí corresponde al Ministerio de Transportes y detalló el proceso de control.







"Existen en Punta Arenas cuatro plantas autorizadas para hacer la conversión y esas sí se fiscalizan. Hay dos fiscalizaciones obligatorias que viene personal de Santiago, especialista, dos veces al año a revisar el estado de esos centros de reconversión (...) También sabemos que hay plantas hechizas y cuando sabemos exactamente dónde están se hace la denuncia correspondiente."



Sobre el caso específico del taxi colectivo involucrado en el accidente, indicó que la investigación continúa.







"Ese estaba con la documentación al día (...) en cuanto a la investigación, lo primero que hacemos nosotros es solicitar un informe a los especialistas, que en este caso está en manos de Bomberos. No nos ha llegado todavía la respuesta y en base a esa respuesta es que nosotros seguimos una investigación posterior."





Contingencia invernal afectó la operación de buses en Punta Arenas



Durante la entrevista, Stowhas también explicó las complicaciones que enfrentó el transporte público mayor de Punta Arenas durante las intensas heladas registradas en julio.

Indicó que el sistema opera con una flota de 64 buses, además de vehículos de reserva, pero reconoció que las bajas temperaturas evidenciaron problemas de mantenimiento.







"La flota está desgastada, está con un problema de mantenimiento, pero es obligación del operador tener no solamente la acción correctiva de mantención de los buses, sino que también la preventiva (...) Las heladas que tuvimos justo en el interferiado del 17 de julio fueron de tres grados bajo cero y ese día quedaron once buses sin salir."



La autoridad agregó que la situación se extendió durante varios días.







"Tuvimos una cadena de promedio de diez buses diarios que prácticamente no estaban saliendo, afectando obviamente el servicio y sobre todo la frecuencia con la cual los buses deben pasar. Ya estamos saliendo de la contingencia (...) también se están haciendo las debidas correcciones de mantenimiento."



Asimismo, destacó que, pese a las dificultades, desde julio comenzaron a operar nuevas extensiones de recorridos, beneficiando a cerca de ocho mil personas en sectores que anteriormente no contaban con transporte público.



Nuevo sistema de buses en Puerto Natales se retrasa



Respecto del esperado inicio del transporte público mayor en Puerto Natales, el seremi confirmó que el proyecto sufrirá un retraso debido a la demora en la firma del decreto asociado al contrato de provisión de flota.







"Yo recién aprendiendo la lección (...) tiré la fecha operacional, no la fecha completa. Yo recién ahí me puedo casar nuevamente con una nueva fecha, pero no estamos hablando en ningún caso de menos de un mes y medio más. No va a ser agosto, pero tampoco va a ser el otro año. Yo, con suerte, espero que estemos bailando cuecas entre comillas desde el 18 con la inauguración."



Explicó que el retraso no responde a problemas con los buses, sino a aspectos administrativos que impiden continuar con trámites como la inscripción de los vehículos, las revisiones y la contratación del personal.

No obstante, enfatizó que el proyecto continúa avanzando y que la infraestructura complementaria también sigue desarrollándose junto al municipio.



Nuevo recorrido permanente en Torres del Paine



Durante la conversación, Stowhas anunció además la incorporación de un nuevo servicio de transporte entre Puerto Natales y Torres del Paine, el que operará durante todo el año.







"Se lanzó un nuevo servicio (...) lo más importante es que será todo el año, no solamente para temporada. Las frecuencias se van a mantener todo el año, lo cual es muy bueno, sobre todo para la gente que igual tiene que trabajar en invierno en ese lugar."





Abastecimiento y pasos fronterizos



En relación con las eventuales dificultades de abastecimiento derivadas de cierres prolongados en pasos fronterizos, el seremi sostuvo que existe una coordinación permanente con los gremios del transporte de carga y distintos organismos públicos.







"Efectivamente hay una muy buena relación (...) nosotros colaboramos indirectamente. No tenemos injerencia sobre los pasos fronterizos, pero sí tenemos la posibilidad de contactar con Asuntos Internacionales de la Cancillería cuando tenemos graves problemas que puedan estar ocurriendo en frontera."



Asimismo, descartó que existiera un riesgo inmediato de desabastecimiento cuando fue consultado por el seremi de Economía, aunque advirtió que un cierre prolongado sí podría generar consecuencias.







"Si hay una tranca de más de una semana vamos a tener un problema de desabastecimiento (...) cuando el seremi de Economía me preguntó, en ese minuto no existía el riesgo de desabastecimiento, pero eso no significa que con el paso de los días no pueda haberlo (...) Yo creo que cuatro días no van a crear un problema de desabastecimiento, pero quizás sí una o dos semanas."





Conectividad con Puerto Edén asegurada



Finalmente, Allan Stowhas valoró el acuerdo alcanzado entre la empresa operadora y el nivel central que permitirá mantener la conectividad marítima hacia Puerto Edén.







"Afortunadamente (...) lograron un acuerdo y eso nos permite tener una continuidad que va por trato directo nuevamente y asegura al menos tres años, con algunas prórrogas, la conectividad hacia allá."



Al cierre de la entrevista, el seremi adelantó que el Ministerio ya trabaja en los desafíos del transporte regional para los próximos años, incluyendo el avance de la electromovilidad y mejoras en la conectividad digital de las zonas rurales de Magallanes.





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