GERMÁN FLORES ADVIERTE AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MAGALLANES Y PIDE UN PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA LA REGIÓN

El concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, manifestó su preocupación por el escenario de seguridad que enfrenta la región de Magallanes y llamó a fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas para enfrentar el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular. Las declaraciones fueron realizadas esta mañana durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde además abordó proyectos de infraestructura y medidas de seguridad para la capital regional.

En materia de seguridad, el edil sostuvo que la región no debe normalizar el aumento de los delitos asociados al narcotráfico y al crimen organizado, asegurando que las cifras entregadas recientemente por el Ministerio Público y Gendarmería confirman advertencias que, según dijo, viene realizando desde hace varios años.

"Cuando tú empiezas a escuchar lo que te dice el fiscal respecto a lo que pueda venir, lo que pueda pasar acá en Magallanes, cuando hablamos de que yo un día saqué un titular en uno de los medios de comunicación, dije, 'yo no quiero que Magallanes se convierta en una Arica o Iquique'. (...) Hace cuatro años atrás cuando expusimos de que el crimen organizado estaba presente en la región de Magallanes, lamentablemente se nos denostó, se nos dijo de todo, alarmista. (...) Cuando el fiscal regional va a exponer al Consejo Municipal y dice 'sí, lamentablemente hay que reconocer que acá en Magallanes al menos hay cinco bandas de crimen organizado operando', entonces digo yo, tenemos una realidad clara y contundente de lo que está pasando."

Flores también vinculó el incremento del tráfico de drogas con la migración irregular y citó estadísticas entregadas por Gendarmería sobre la población penal.

"Cuando la población penal de hoy día son aproximadamente 500 personas que hoy día están privadas de libertad y 76 lo tienes por tráfico de droga, te está diciendo algo lo que dijimos hace dos años atrás. (...) El 80% pertenece a personas extranjeras. (...) Quiero destacar también que hay personas que vienen a contribuir a esta región, pero esta persona que está privada de libertad efectivamente llegaron con otro tipo de propósito y hoy día están cumpliendo una condena producto del tráfico de drogas."

El concejal expresó además su inquietud por la falta de coordinación institucional en materia de seguridad, señalando que aún no ha sido convocado por las nuevas autoridades del área para abordar estrategias conjuntas.

"Yo todavía no soy invitado por el Seremi de Seguridad Pública para tener una reunión con él, para ver cómo podemos coordinar. (...) A mí lo que me gustaría tener es, como tú dices, un solo músculo. Tiempo atrás dije que necesitamos tener un plan especial para la región de Magallanes en materia de seguridad. Me dijeron que ya estaba, pero todavía no lo conozco."

Otro de los puntos abordados fue la demora en la implementación del control biométrico y del sistema de listado de pasajeros para los vuelos hacia y desde Magallanes, herramientas que, a juicio del edil, son fundamentales para fortalecer el control del ingreso de personas a la región.

"Después de todo el trabajo que se hizo para poder tener el listado de pasajeros todavía no se empieza a aplicar. (...) Ya han pasado ocho meses y todavía no se implementa. (...) Las autoridades de Gobierno hoy día tienen que ponerse las pilas y exigir rápidamente el protocolo y que empecemos a tener día a día el listado de pasajeros de los que viajan al norte del país y de los que llegan."

Flores también insistió en la necesidad de dotar al Servicio Nacional de Aduanas de mayores herramientas tecnológicas para combatir el ingreso de drogas y contrabando.

"Denuncié hace tres años atrás que Aduanas no tenía escáner. (...) Hoy día Aduana no tiene escáner portátil. (...) El Estado de Chile tiene que entregarle las herramientas necesarias para que puedan hacer su pega. Yo con los funcionarios de Aduana tengo un gran respeto y una gran admiración por lo que hacen, pero si tú no les entregas las herramientas necesarias, obviamente vamos a seguir teniendo ingresos ilícitos a la región de Magallanes."

Respecto de la futura Escuela de Formación de Carabineros para Magallanes, el concejal valoró los avances y manifestó su expectativa de que el proyecto se concrete en el corto plazo.

"Ojalá se concrete pronto esta situación (...) porque eso va a permitir tener mayor cantidad de funcionarios. Si hoy día los mismos Carabineros reconocen que están sobrepasados en algunas situaciones, tener una escuela de formación acá significa tener una dotación permanente de funcionarios para la región."

En el ámbito comunal, Flores informó que sostuvo reuniones con comerciantes de calle Errázuriz para abordar los problemas de seguridad y de ocupación del espacio público, adelantando nuevas acciones coordinadas con distintas instituciones.

"La idea es poder recuperar Errázuriz. (...) Hay un compromiso de mayor presencia policial, sobre todo en horas de la mañana y al mediodía. También hablamos con el alcalde y efectivamente se adelantó un proyecto de iluminación peatonal porque la calle es oscura, especialmente en invierno."

Finalmente, el concejal destacó la aprobación del proceso de licitación para las obras de mejoramiento e iluminación del acceso al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, iniciativa financiada por el Ministerio de Obras Públicas.

"La Contraloría General de la República hace un par de días atrás dio el visto bueno a la licitación para la obra del aeropuerto. (...) Son 21 mil millones de pesos para el mejoramiento de las carreteras y la iluminación. (...) Esta obra va a tener por lo menos 150 empleos permanentes durante estos tres años. Hoy día puedo decir con gran satisfacción que el compromiso que asumí hace ocho años atrás se está cumpliendo."



