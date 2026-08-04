SEREMI DE HACIENDA ANALIZA EL FUTURO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN MAGALLANES “LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA REQUIERE REGLAS CLARAS Y CERTEZA PARA ATRAER INVERSIÓN”

​Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, el seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa Silva, realizó un amplio análisis sobre el escenario económico regional, el avance de los proyectos de inversión, la reforma a la permisología y los desafíos que enfrenta la región para recuperar el crecimiento y generar empleos de calidad.



La autoridad sostuvo que Magallanes enfrenta un escenario complejo, marcado por un aumento del desempleo y de la informalidad laboral, situación que, afirmó, obliga al Estado a crear mejores condiciones para atraer inversiones.



"Tenemos una realidad que los datos hablan por sí solos. O sea, es verdad. Tenemos una economía bastante estancada, verdad. También hay números que no son positivos. El desempleo en la región ha ido creciendo... estamos hoy en niveles del 6,9% y con empleo informal de entorno del 22%. Más ese casi 7%. O sea, nos estamos acercando a 29, 30% de la población que no tiene empleo, que no está encontrando un empleo o que tiene un empleo probablemente de no buena calidad", señaló.



Correa explicó que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de nuevas inversiones es la incertidumbre regulatoria y la extensa tramitación de permisos sectoriales y ambientales, situación que afecta especialmente a empresas de menor tamaño.



"Las empresas están para administrar o gestionar el riesgo, pero cuando tú tienes mucha incertidumbre, la incertidumbre no es diversificable, no es administrable y esa incertidumbre es lo que ha ido frenando la inversión en Chile", afirmó.



En esa línea, indicó que el Gobierno busca simplificar los procesos sin disminuir las exigencias ambientales.



"Lo que busca el gobierno es ir simplificando cada uno de esos tomos que hace muy difícil llevar adelante los proyectos y que los proyectos finalmente los puede llevar adelante el que tiene más espalda", sostuvo.



Asimismo, enfatizó que la iniciativa conocida como Plan de Reconstrucción Nacional incorpora medidas destinadas a agilizar la tramitación de proyectos.



"Hay articulado que tienen que ver justamente con la agilización de los procesos, tanto medioambientales como también de los permisos sectoriales", explicó.



Certeza jurídica para incentivar la inversión



El seremi insistió en que la certeza jurídica resulta fundamental para quienes deciden invertir, especialmente cuando un proyecto obtiene todos los permisos exigidos por el Estado y posteriormente enfrenta procesos judiciales que pueden paralizarlo.



"Estamos en eso, estamos en un proceso de cambio que estamos luchando, que estamos tratando de ordenar la casa para que Chile vuelva a ser nuevamente una plaza interesante para la inversión y la gente tiene que entenderle eso. Con inversión es la manera de poder optar a mejores pegas, a trabajo, que se multipliquen las oportunidades y que es la manera que con proyectos, inversión, se crea trabajo y eso a la larga es lo que permite que la gente pueda tener mejores salarios también. No hay otra fórmula", expresó.



Capacitación orientada a las necesidades productivas



Otro de los temas abordados fue la formación de capital humano para responder a la demanda que podrían generar los proyectos de inversión en la región.



Correa señaló que participa en el Consejo Regional de Capacitación y defendió la necesidad de orientar los recursos públicos hacia especialidades que respondan a las necesidades reales de la industria.



"Lo que nosotros tenemos que hacer es que justamente esos recursos, sean muchos o pocos, se van a gastar en residentes, en personas que habitan en la región de Magallanes, pero tienen que ser en desarrollar habilidades y competencias que sean interesantes y útiles para las industrias que tenemos en la región", afirmó.



Añadió que el Gobierno trabaja en herramientas basadas en inteligencia artificial para anticipar la demanda laboral de las empresas y adecuar la oferta de capacitación.



Hidrógeno verde y nuevas oportunidades productivas



Respecto al desarrollo de la industria del hidrógeno verde, Correa reconoció que actualmente los proyectos atraviesan una etapa de pausa, aunque estimó que el escenario podría cambiar en el futuro.



"El tema del desarrollo de la industria de hidrógeno verde, como se conversó los años anteriores, en este momento está en una gran pausa... puede cambiar esto en el futuro, por supuesto que sí", señaló.



Mientras ello ocurre, sostuvo que la región debe fortalecer otros sectores productivos con potencial de crecimiento.



"Tenemos que preocuparnos cuáles son las industrias que podemos desarrollar en la región... El turismo es súper importante... pero tenemos otros polos de desarrollo que tenemos que potenciar en la región. La salmonicultura es clave para el desarrollo de Magallanes y tiene un potencial que todavía está con esta maraña de normativa", indicó.



Finalmente, planteó que una expansión sustentable de la industria salmonera podría generar un importante efecto multiplicador para las pequeñas y medianas empresas regionales.



"Va a haber una masa de actividad crítica que va a permitir que proveedores se desarrollen y se instalen en la región de Magallanes. Entonces esa es mucha oportunidad para la PYME... la provisión de bienes y servicios en la industria nazca desde Punta Arenas y desde Puerto Natales", concluyó.







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