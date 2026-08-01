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1 de agosto de 2026

"LA MANSA FIESTA MITOLÓGICA" GANÓ EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

​La obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes, obtuvo el máximo reconocimiento del tradicional certamen. "Curanto de mis Recuerdos" logró el segundo lugar y Sol Naveillán fue distinguida como Mejor Intérprete.

Patricio González

Con una jornada marcada por la música y la emoción concluyó este sábado la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, instancia en la que el jurado dio a conocer a los ganadores del tradicional certamen desarrollado en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas.

El primer lugar fue para "La Mansa Fiesta Mitológica", obra de Adrián Ojeda Cárdenas, interpretada por Patricio González y Los Navegantes. La canción obtuvo el máximo reconocimiento del festival y la tradicional estatuilla "Ñandú".

El segundo lugar recayó en "Curanto de mis Recuerdos", composición de Daniel Felipe Graglia, interpretada por David Toledo Trío, mientras que el reconocimiento a Mejor Intérprete fue para Sol Naveillán por su presentación de "Ay Mijo que nos Cuenta", canción de autoría de Luis Alfonso Venegas.

Con estos reconocimientos finalizó una nueva edición del Festival Folclórico en la Patagonia, encuentro que durante tres jornadas reunió en Punta Arenas a autores, compositores e intérpretes para promover la música de raíz folclórica.

Patricio González

"LA MANSA FIESTA MITOLÓGICA" GANÓ EL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

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