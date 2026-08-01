FLAMENCOS CHILENOS PROTAGONIZAN POSTALES DEL INVIERNO EN LA PATAGONIA AUSTRAL

Los flamencos chilenos continúan ofreciendo llamativas postales durante el invierno en la Patagonia austral. En distintos humedales de la zona, grupos de estas aves, acompañadas por sus crías, han sido observados desplazándose en medio de paisajes marcados por la nieve y las bajas temperaturas.

La especie es capaz de habitar ambientes muy diversos, desde zonas costeras de clima cálido hasta ecosistemas australes. Durante el invierno, encuentra en los humedales de la Patagonia condiciones adecuadas para alimentarse y continuar su ciclo de vida.

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Entre sus principales características destaca su capacidad para permanecer largos períodos sobre una sola pata, una postura que contribuye a conservar el calor corporal. Además, tanto el macho como la hembra alimentan a sus polluelos con una secreción altamente nutritiva conocida como "leche de buche".

Los flamencos también realizan desplazamientos de cientos de kilómetros entre distintos humedales en busca de mejores condiciones de agua y alimento, adaptándose a los cambios estacionales que experimentan estos ecosistemas.

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​Crédito de las imágenes: Timothy Dhalleine.



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