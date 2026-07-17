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17 de julio de 2026

LA FIESTA DE LA NIEVE VOLVIÓ A REUNIR A PUERTO WILLIAMS EN UNA CELEBRACIÓN QUE MANTIENE VIVA UNA DE SUS TRADICIONES MÁS QUERIDAS

Los propios participantes coinciden en que el principal valor de la fiesta está en el ambiente familiar que genera y en el sentido de pertenencia que fortalece entre quienes habitan el territorio más austral del país.

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Más de un centenar de vecinos y vecinas dieron vida este fin de semana a una nueva jornada de la tradicional Fiesta de la Nieve de Cabo de Hornos, una celebración que cada invierno transforma a Puerto Williams en el escenario de una sana competencia, donde el compañerismo, la creatividad y el sentido de comunidad son los verdaderos protagonistas.

 
La Sala de Uso Múltiple lució completamente llena durante la actividad, con familias completas que acompañaron y alentaron a las alianzas Roja y Blanco y Negro, las que protagonizaron entretenidas pruebas de habilidad, fuerza, destreza, música y canto, manteniendo el entusiasmo del público durante toda la jornada.

 
Lejos de ser solo una competencia, la Fiesta de la Nieve se ha consolidado como una de las expresiones más representativas de la identidad de Cabo de Hornos, reuniendo a distintas generaciones en torno a una tradición que se ha transmitido por años y que convierte al invierno más austral del mundo en una oportunidad para encontrarse y celebrar.
El director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Sebastián Acosta, destacó el valor que tiene esta actividad para la comuna.

 
"La comunidad se une en torno a la sana competencia de distintas pruebas de habilidad, fuerza, destreza, música y canto, pasándolo bien en el invierno más austral del mundo. Es una actividad histórica."

 
Los propios participantes coinciden en que el principal valor de la fiesta está en el ambiente familiar que genera y en el sentido de pertenencia que fortalece entre quienes habitan el territorio más austral del país.

 
"Llevo años participando en esta actividad. Creo que es muy linda para las familias, para venirnos a entretener entre todos", comentó una de las participantes.

 
La emoción también estuvo presente entre quienes forman parte de las alianzas.

 
"Estoy feliz de participar en esta fiesta que es única en el país. Si alguna vez me tengo que ir de aquí, quiero que sea con el honor de participar en la Fiesta de la Nieve", expresó otro de los competidores.

 
Con más de cien personas participando activamente en las distintas pruebas y un recinto repleto de vecinos apoyando a sus equipos, la tradicional Fiesta de la Nieve volvió a demostrar que sigue siendo uno de los encuentros comunitarios más importantes de Puerto Williams, fortaleciendo los lazos entre sus habitantes y reafirmando una tradición que distingue a Cabo de Hornos en el extremo sur del país.

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