SENADO INICIA VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Tras más de seis horas de debate, el Senado inició la votación en particular del proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, luego de aprobar el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios y las disposiciones que no recibieron indicaciones. La iniciativa fue revisada previamente por las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda.

Entre las primeras medidas aprobadas figura la creación, hasta el 31 de diciembre de 2028, de un Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, con un financiamiento de hasta $1,2 billones, destinado a enfrentar las consecuencias de los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en 2024 y en las regiones de Ñuble y Biobío durante 2026.

El informe de la Comisión de Hacienda, presentado por el senador Javier Macaya, detalló que el proyecto incorpora modificaciones tributarias y económicas, entre ellas cambios al régimen del DFL 2, un crédito tributario para empresas de servicios del conocimiento, ajustes a la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años, el denominado derecho al olvido en materia financiera y nuevos mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes inversiones.

La discusión también estuvo marcada por diferencias entre parlamentarios respecto del alcance de la iniciativa. Mientras algunos senadores cuestionaron el impacto fiscal, las modificaciones tributarias y la falta de medidas para otras zonas del país, otros defendieron el proyecto como una herramienta para impulsar la inversión, generar empleo y fortalecer el crecimiento económico. Durante el debate también se abordaron materias relacionadas con el medio ambiente, la permisología, los municipios y el desarrollo regional.

La votación en particular continúa en el Senado con el objetivo de despachar una iniciativa que reúne medidas de reconstrucción, incentivos económicos y modificaciones tributarias, en una de las jornadas legislativas más extensas de las últimas semanas.