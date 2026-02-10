Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO APROBÓ PROYECTO QUE BUSCA CONSIDERAR COMO DEPORTES TODAS LAS ARTES MARCIALES

​La idea es igualar el marco legal aplicable a la enseñanza, práctica y difusión de todas las disciplinas de las artes marciales dado que solo algunas son reconocidas como deportes.

PARA LOS AMANTES DE LAS ARTES MARCIALES ….TAEKWONDO EN VILLA LAS NIEVES

Con la aprobación de la Comisión de Cultura del proyecto de ley que tiene como objetivo homologar la normativa aplicable a la enseñanza, práctica y difusión de las distintas disciplinas de las artes marciales, la norma avanzó a votación en la Sala del Senado.


La propuesta se encuentra en segundo trámite constitucional, tras la refundirse los boletines N° 15.767-29 y 16.248-29, correspondiente a mociones originadas en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados.


La Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación discutió el proyecto de ley en general, aprobándola por la unanimidad de los senadores Luciano Cruz Coke, Sebastián Keitel y el presidente de esta, Ricardo Lagos.


El proyecto surge dado que solo algunas disciplinas de artes marciales son reconocidas como deportes, mientras que otras se encuentran sujetas a un régimen especial de autorización y fiscalización por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, lo que dificulta su práctica.


Lo que esta propuesta busca es incorporar el concepto de artes marciales en la Ley N°19.712, del Deporte, corrigiendo la terminología vigente y extendiendo su aplicación a todas las disciplinas y estilos existentes. 


Asimismo, contempla dejar sin efecto a la Ley N°18.039 de 1981 y la Ley N° 18.356, que actualmente establece normas de control de las artes marciales y que reconoce solo ciertos estilos como el Aikido, Hapkido, Jet Kune Do, Kung Fu, Krav Maga, Jujitsu, Sambo, Savate o Tai Chi, junto a sus derivados y combinaciones.


Finalmente, se incorpora un artículo transitorio que estable un plazo de seis meses, contando desde la publicación de la ley, para dejar sin efecto las normativas ante mencionadas, permitiendo así una transición ordenada hacia el nuevo marco regulatorio. 


Trámite del proyecto
  • Título del proyecto

    Deroga la ley N°18.356, que establece normas sobre control de las artes marciales y deroga la ley N°18.039, e incorpora el concepto de artes marciales en la ley N°19.712, del Deporte

  • Etapa en la que se encuentra
    • Segundo trámite constitucional (Senado)
    • Discusión general
  • Fecha de ingreso

    Miércoles 22 de Marzo, 2023

  • Boletín15767-29


Vladimiro Sergio Mimica Carcamo, ex alcalde de Punta Arenas

VLADIMIRO MIMICA CONFIRMA RECUPERACIÓN DE SALUD Y REGRESO A LA RADIO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: "ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO"

Leer Más

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

INACH

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA EN INACH DAN VIDA AL VERANO ANTÁRTICO CHILENO

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PARA LOS AMANTES DE LAS ARTES MARCIALES ….TAEKWONDO EN VILLA LAS NIEVES

COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO APROBÓ PROYECTO QUE BUSCA CONSIDERAR COMO DEPORTES TODAS LAS ARTES MARCIALES

INVITAN EN PUNTA ARENAS A CHARLA SOBRE AVES EN PELIGRO CRÍTICO DE EXTINCIÓN EN MAGALLANES

CON ÉXITO SE REALIZÓ NUEVA VERSIÓN DEL ASADO INTERNACIONAL MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO

