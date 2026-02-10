COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO APROBÓ PROYECTO QUE BUSCA CONSIDERAR COMO DEPORTES TODAS LAS ARTES MARCIALES

Con la aprobación de la Comisión de Cultura del proyecto de ley que tiene como objetivo homologar la normativa aplicable a la enseñanza, práctica y difusión de las distintas disciplinas de las artes marciales, la norma avanzó a votación en la Sala del Senado.



La propuesta se encuentra en segundo trámite constitucional, tras la refundirse los boletines N° 15.767-29 y 16.248-29, correspondiente a mociones originadas en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados.



La Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación discutió el proyecto de ley en general, aprobándola por la unanimidad de los senadores Luciano Cruz Coke, Sebastián Keitel y el presidente de esta, Ricardo Lagos.



El proyecto surge dado que solo algunas disciplinas de artes marciales son reconocidas como deportes, mientras que otras se encuentran sujetas a un régimen especial de autorización y fiscalización por parte de la Dirección General de Movilización Nacional, lo que dificulta su práctica.



Lo que esta propuesta busca es incorporar el concepto de artes marciales en la Ley N°19.712, del Deporte, corrigiendo la terminología vigente y extendiendo su aplicación a todas las disciplinas y estilos existentes.



Asimismo, contempla dejar sin efecto a la Ley N°18.039 de 1981 y la Ley N° 18.356, que actualmente establece normas de control de las artes marciales y que reconoce solo ciertos estilos como el Aikido, Hapkido, Jet Kune Do, Kung Fu, Krav Maga, Jujitsu, Sambo, Savate o Tai Chi, junto a sus derivados y combinaciones.



Finalmente, se incorpora un artículo transitorio que estable un plazo de seis meses, contando desde la publicación de la ley, para dejar sin efecto las normativas ante mencionadas, permitiendo así una transición ordenada hacia el nuevo marco regulatorio.



