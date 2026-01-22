Punta Arenas,
22 de enero de 2026

MESA TÉCNICA INICIA PLANIFICACIÓN DE LA 34ª VERSIÓN DEL FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE EN PUERTO NATALES

​Autoridades, organismos de seguridad, Municipio, Corporación y la Comunidad Jesús Nazareno coordinan medidas para fortalecer la organización, seguridad y desarrollo familiar del festival, que se realizará el 7 y 8 de febrero.

mesa tecnica-1 (1)

Con el objetivo de coordinar aspectos logísticos y de seguridad para el correcto desarrollo de la actividad, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio realizó una mesa técnica de trabajo en el marco de la 34ª versión del Festival Costumbrista Chilote, tradicional encuentro cultural que se llevará a cabo los días 7 y 8 de febrero en Puerto Natales.

En la instancia participaron la directiva de la Comunidad Jesús Nazareno, el Delegado Provincial Guillermo Ruiz, representantes de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, funcionarios municipales y equipos de la Corporación, dando inicio a una planificación conjunta para el desarrollo del evento.

El Director Ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara, destacó el carácter positivo de la coordinación interinstitucional y el enfoque preventivo del trabajo:
"Esta mesa técnica nos permitió dar inicio a un trabajo de planificación para esta 34ª versión del Festival Costumbrista Chilote. Pudimos coordinar todo lo que significa este evento, que convoca un gran marco de público, y esperamos que no sea la excepción. Queremos realizar este festival de la mejor manera, sobre todo en medidas de seguridad, para que podamos tener una fiesta familiar", señaló.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Jesús Nazareno, Juan Bautista Triviño Triviño, valoró el apoyo de las autoridades y extendió la invitación a la comunidad:
"Para mí la reunión fue buena, nos resultó bien porque tuvimos apoyo. Lo principal que queremos es el apoyo de las autoridades para poder celebrar nuestro Festival, que es el aniversario número 34. Invito a la comunidad de Puerto Natales para el 7 y 8 de febrero en nuestro recinto de calle Javiera Carrera 1487. Van a tener un buen show artístico, varios tipos de comida y una pampa bien grande para que puedan bailar y divertirse", indicó.

El Festival Costumbrista Chilote es una de las actividades más significativas del calendario cultural de Puerto Natales, destacando por rescatar expresiones propias de la cultura chilota, como su gastronomía típica, música, danzas y tradiciones, reflejando el importante aporte histórico y cultural de la comunidad chilota al desarrollo de la ciudad y de la provincia de Última Esperanza.

La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio reiteró la invitación a la comunidad natalina y a visitantes a ser parte de esta nueva versión, una instancia que cada año convoca a familias, vecinos y turistas en torno a la identidad cultural y al patrimonio vivo de Puerto Natales.

Nestor Cantillana

