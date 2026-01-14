LA 17ª EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ UNA INTENSA SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS

Cinco días de programación gratuita y pensada para públicos de todas las edades ofrecerá en Punta Arenas la 17ª edición del Festival de Artes Cielos del Infinito, cuya etapa final se desarrollará entre el 14 y el 18 de enero de 2026 en el Teatro Municipal José Bohr. La información fue entregada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por Camila Provoste, directora de Producción del festival, junto a Felipe Zepeda, actor de la compañía Teatro del Amor.

La programación contempla destacadas obras nacionales e internacionales, entre ellas “Pa t a ( y o ) b a ta (yo) ba ta(yo)bae!!!!” de Teatro del Amor, “El carnaval de los animales” de La Llave Maestra, “Razones para no morir” del Teatro Nacional Chileno y “Edificios parlantes” de La Compañía Opcional, proveniente de México. Todas las funciones serán de carácter gratuito y para asistir es necesario inscribirse previamente en el sitio web cielosdelinfinito.cl.

El miércoles 14 de enero, a las 20:00 horas, el festival dará inicio a su semana de cierre con “Pa t a ( y o ) b a ta (yo) ba ta(yo)bae!!!!”, montaje protagonizado por Felipe Zepeda que aborda la catarsis asociada a la adicción y está dirigido a mayores de 18 años. El jueves 15 estará dedicado a la apertura de procesos creativos de las y los artistas residentes 2025/26, quienes compartirán avances de sus investigaciones escénicas desarrolladas durante el último año.

El viernes 16, a las 20:00 horas, la programación continuará con una propuesta familiar: “El carnaval de los animales”, espectáculo de La Llave Maestra pensado para todo espectador. En tanto, el sábado 17 de enero, a las 20:00 horas, se presentará “Razones para no morir”, producción del Teatro Nacional Chileno protagonizada por Néstor Cantillana y Carla Casali, dirigida a público mayor de 14 años.

El cierre del festival estará a cargo de la compañía mexicana La Compañía Opcional con “Edificios parlantes”, obra que tendrá funciones el sábado 17 a las 22:00 horas y el domingo 18 en tres horarios: 16:00, 18:00 y 20:00 horas, ampliando así las posibilidades de asistencia para la comunidad.

Tras un segundo semestre de 2025 marcado por exhibiciones en diversas comunas de la región de Magallanes, la 17ª edición de Cielos del Infinito culmina con una intensa semana de artes escénicas en la capital regional. El festival, que celebra 17 años de trayectoria como el encuentro de artes más austral del mundo, es financiado a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Además de las funciones, la programación de enero 2026 incluye una jornada dedicada a las y los artistas residentes 2025/26, quienes iniciaron sus procesos creativos de investigación el año pasado y cuyas nuevas creaciones se proyectan para estrenarse durante el segundo semestre de este año y a lo largo de 2027.



