TRADICIÓN Y FIESTA FAMILIAR: XXXII FESTIVAL DE LA ESQUILA CULMINA CON ÉXITO ROTUNDO Y CON MÁS DE 7 MIL ASISTENTES EN VILLA TEHUELCHES

​Con un marco de público que superó las 7 mil personas durante el fin de semana y un ambiente marcado por el reencuentro familiar y la tradición, finalizó este domingo la XXXII versión del Festival de la Esquila en la comuna de Laguna Blanca. El evento, consolidado como un hito imperdible en el calendario estival de Magallanes, ofreció dos días de intensa actividad campestre y espectáculos artísticos de primer nivel.



Dos jornadas de cultura viva



Las actividades comenzaron el sábado con un sello espiritual con la tradicional misa en la Capilla de la villa, seguida del Acto Inaugural. Posteriormente, la destreza se tomó el escenario con la 5ª Competencia de Esquila Rápida en categorías aprendices (Carancho) y expertos, y el emocionante Campeonato de Tambores. Asimismo, hubo shows artísticos y grupos folclóricos regionales, que culminó en la primera noche con toda la energía juvenil de Benja Duarte, quien hizo cantar a la multitud.



El domingo, la emoción se trasladó a la Cancha de Jineteadas, donde los asistentes disfrutaron de la muestra de Movimiento de Perros Ovejeros y de las Jineteadas. También tuvimos shows artísticos y grupos folclóricos, culminando la fiesta con una medialuna desbordada, bailando al ritmo de la cumbia romántica de Garras de Amor.



Cabe destacar que, en ambas jornadas, además de los shows estelares, el escenario brilló con el talento regional de agrupaciones como el Grupo Fantasía, Los Pioneros del Sur, Clan Quinchaman, Kütralihue, Altoke Pablito, Jet Set (Tributo a Soda), Sensation Banda, Renacer del Pago, Chamanes de la Patagonia, Alma, Semilla y Sol, Tus Príncipes, El Despertar de los Ruiseñores, Aguante Pariente, entre otros, quienes mantuvieron el ánimo en alto durante todo el festival.



Sabor y Artesanía: El corazón del evento



Uno de los puntos elogiados por los visitantes fue la rica oferta gastronómica y artesanal. Los puestos de comida se convirtieron en una parada obligatoria, donde el protagonista indiscutido fue el cordero al palo, preparado con la maestría típica de la zona, además de una variedad de platos tradicionales que deleitaron a los comensales.



Paralelamente, la Carpa de Artesanos fue un éxito rotundo, ofreciendo una vitrina para los emprendedores locales. Los asistentes pudieron adquirir productos únicos en lana, madera y cuero, dinamizando la economía local y poniendo en valor el trabajo manual de los creadores de la comuna y la región.



Balance de la autoridad comunal



El alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, entregó un balance satisfactorio de la actividad, valorando el comportamiento de los asistentes y la calidad de la parrilla programática.



"Haciendo un balance de lo que ha sido esta trigésima segunda versión del Festival de la Esquila, podemos decir que es positivo. Tuvimos un día sábado con bastante asistencia de público, donde la gente disfrutó de las distintas ofertas que teníamos, partiendo por la parte gastronómica, donde hubo mucha afluencia, y la carpa donde estuvieron los artesanos, que fue muy visitada", señaló el edil.



La autoridad comunal destacó hitos específicos que elevaron el nivel del evento, afirmando que "realmente hubo una asistencia muy importante con la exposición de caballos de raza chilena y la Escuadra Patagónica, a quienes agradezco haber venido desde Cerro Castillo, seguidos por la carrera de tambores, la competencia de esquila y los distintos shows artísticos que la gente disfrutó".



Finalmente, sobre la jornada de cierre, Ojeda agregó que "el domingo llegó mucha gente desde temprano. Partimos en la cancha con la competencia de perros ovejeros y la jineteada, que todos sabemos que la gente de Magallanes sigue mucho. El balance es positivo, toda la gente disfrutó y lo único que uno pide es que lleguen tranquilos a sus casas tras haber disfrutado de una linda fiesta. Como comuna de Laguna Blanca, estamos felices por este 32º Festival de la Esquila".



Solidaridad



Más allá de la fiesta, el evento también tuvo un rol social clave. El "Punto de Acopio" en la Biblioteca Móvil logró recolectar ayuda significativa (alimentos y enseres) para los damnificados por los incendios forestales en el norte del país, canalizando la solidaridad de los magallánicos hacia quienes más lo necesitan hoy.



Agradecimientos



El municipio agradece primeramente el apoyo del Concejo Municipal, quienes permitieron la inversión para realizar este evento. A su vez, se extiende el agradecimiento a los funcionarios municipales, auspiciadores, colaboradores, por su despliegue y apoyo, siendo fundamentales para que estas más de 7 mil personas disfrutaran de un entorno seguro y familiar.



Por último, se agradece al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y a sus consejeros, por su aporte al Festival a través del financiamiento FNDR 8%.





