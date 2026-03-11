CRITERIO STEINERT: MINISTRA SUPRIME A OFICIALES DE ENLACE DE CARABINEROS EN DELEGACIONES Y SEREMIS

La nueva ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert Herrera, entregó una clara primera señal sobre cuál será el rumbo de su gestión estos próximos cuatro años en materia policial, eliminando un cargo en búsqueda de poner más carabineros “en la calle”.

De acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, la hasta hace poco fiscal regional de Tarapacá decidió que una de sus primeras medidas sea suprimir el cargo de oficial de enlace de Carabineros que —hasta ahora— estaba presente en distintas reparticiones.

En concreto, comentan fuentes conocedoras de la interna, eran cerca de 30 los oficiales de Carabineros que estaban destinado a cumplir esa función que, tal como dice su nombre, servía de “enlace” entre la repartición estatal y los altos mandos de la policía uniformada en la zona, permitiendo el traspaso de información operativa o contingente de una forma más fluida.

Aquí se cuentan estadísticas actualizadas de delitos, información en tiempo real de operativos en curso o accidentes. Incluso, en oportunidades el oficial verificaba el estado del tránsito para evaluar los trayectos de la autoridad a una actividad en terreno.

Asimismo, muchas veces el oficial coordinaba operativos, servicios policiales o medidas de orden público que la autoridad pudiera requerir, además de participar en mesas de seguridad o los Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) cuando era necesario.

“Eficiencia policial”

La mayoría de las 16 delegaciones presidenciales regionales y secretarías regionales ministeriales de Seguridad contaban con un carabinero en ese rol, quien también acompañaba al delegado o seremi de Seguridad en actos oficiales.

Cercanos a la nueva ministra de Seguridad aseguran que la decisión se enmarca en la “política de austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos policiales” de la nueva administración.

Los mismos consultados detallan que, por ejemplo, la medida permitirá que esa treintena de oficiales de Carabineros puedan estar “en la calle comandando operativos para enfrentar a los delincuentes”.

Caso aparte son los escoltas que ofrece el Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros, pues ese servicio policial especializado se mantendrá para las autoridades del Estado —incluidos delegados o seremis— que lo necesiten.

De esta forma, la treintena de oficiales destinados como enlace volverán a los cuarteles para que se les reasignen nuevas funciones.

Fuente: Biobiochile.cl



