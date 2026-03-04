MUNICIPIO REFUERZA COORDINACIÓN VIAL POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR

Con el retorno progresivo a clases durante esta semana, la Municipalidad de Punta Arenas activó un plan especial de monitoreo y apoyo en terreno para enfrentar el aumento del flujo vehicular en la ciudad, en coordinación con Carabineros.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que marzo siempre representa un desafío en materia de movilidad. "Es complejo para todas las ciudades, pero sobre todo para la nuestra, que es la que tiene más autos per cápita de Chile. Este año ingresaron cerca de 4.000 vehículos más al parque automotor, circulando por las mismas calles", indicó.

La autoridad detalló que este lunes se sumaron 13 establecimientos al que ya había iniciado la semana pasada, mientras que el miércoles ingresará el resto, lo que marcará la jornada con mayor circulación. "Tanto la Dirección de Tránsito como Seguridad Pública han tomado medidas en coordinación con Carabineros para atenuar los efectos del alto flujo, especialmente en el cuadrante comprendido entre Sarmiento, España, Independencia y Costanera; donde se concentran varios colegios", señaló.

Durante esta semana, personal de Seguridad Pública Municipal estuvo presente en tres establecimientos del sector centro, cifra que aumentará a seis a partir del miércoles.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, explicó que la planificación se realizó con antelación junto a Carabineros. "Hoy estuvimos desplegados desde las 7:30 horas monitoreando el flujo y detectamos puntos críticos como Costanera, Colón con España y Bulnes con Sarmiento. Son lapsos acotados de 15 a 20 minutos, pero de alta intensidad vehicular. Desde el miércoles aumentaremos la dotación y mantendremos monitoreo permanente a través de nuestra central de televigilancia", afirmó.

En paralelo, la Dirección de Tránsito realiza un monitoreo especial de la red de semáforos durante las primeras dos semanas de marzo. Su director, Marcel Bermúdez, indicó que se están evaluando puntos como Independencia con 21 de Mayo y Costanera, España con Colón y el sector norte de Avenida Bulnes. "Hoy la congestión se concentró en un periodo breve y no fue necesario ajustar semáforos, pero estamos evaluando permanentemente. Además, recordamos que hay trabajos en ejecución en Avenida Bulnes, lo que puede generar demoras", señaló.