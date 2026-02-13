DESTACADA FUNCIONARIA DEL MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS SE ACOGE A RETIRO VOLUNTARIO

En una emotiva ceremonia, el municipio de Cabo de Hornos realizó un reconocimiento a la señora Pamela Tapia Villarroel, quien tras más de 22 años de destacada trayectoria en el servicio público, se acoge a retiro voluntario, dejando un importante legado institucional y humano en la comuna.

Pamela Tapia inició su carrera municipal en el año 2001, desempeñándose como Secretaria Municipal. Posteriormente asumió el cargo de Administradora Municipal y, entre los años 2012 y 2016, ejerció como Alcaldesa de Cabo de Hornos, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el municipio. Desde el año 2017 y hasta la fecha de su retiro, se desempeñó como Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO), impulsando relevantes iniciativas sociales orientadas al bienestar de vecinos y vecinas de la comuna.

Durante la actividad, el alcalde Patricio Fernández Alarcón destacó su compromiso, vocación de servicio y permanente cercanía con la comunidad.

“La señora Pamela Tapia Villarroel ha sido una funcionaria ejemplar, cuya trayectoria ha estado marcada por la responsabilidad, el liderazgo y la entrega al servicio público. Su labor quedará en la historia de la comuna y le deseamos los mayores parabienes en esta nueva etapa de su vida”, señaló la autoridad comunal.

Desde la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos se expresó un sincero agradecimiento por su invaluable aporte al desarrollo municipal, relevando su legado institucional y humano, y extendiendo los mejores deseos para ella y su familia en esta nueva etapa personal.









