Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES DESDE LA ETAPA UNIVERSITARIA

Por: Marcelo González, presidente de la comisión de Educación de la Asociación Gremial de Industriales Químicos (ASIQUIM)

LRM COMUNICACIONES ASIQUIM Columna

La implementación del sistema Responsible Care en la industria química ha tenido un avance significativo en el desarrollo de las mejores prácticas sustentables que permitan a las empresas del sector y que ha logrado, entre otros aspectos, bajar la tasa de accidentabilidad en un 30%. Por eso, el objetivo de la industria es hacer de esto su hoja de ruta que marque su desarrollo en los próximos años, y para ello la enseñanza de estas prácticas desde la etapa universitaria se vuelve clave.

Desde 2016, la Asociación Gremial de Industriales Químicos (ASIQUIM) ha impulsado que seis  casas de estudios impartan una asignatura con contenidos de Responsible Care, dictada por profesionales de la Asociación. Actualmente las universidades Católica del Norte en Antofagasta, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia universidad Católica de Chile, Universidad del Biobío, Universidad de Concepción y la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, tienen esta asignatura en sus mallas curriculares para un total de 145 alumnos. 

El objetivo de impartir este ramo en las universidades es entregar conocimientos específicos que son esenciales para el desarrollo de los futuros profesionales. La cultura requerida en las empresas para esta implementación es muy específica dentro de nuestro sector, siendo de mucho valor que profesionales que se desempeñan en nuestras empresas socias, lleven información conocida y aplicada hacia la Universidad, produciendo desde ahí el círculo virtuoso, de aprendizaje y buenas prácticas, formando profesionales ya inmersos en la cultura de la seguridad y mejora continua, un pilar no negociable dentro de nuestra industria.

Un profesional nuevo que ingresa a la industria química tiene una curva de aprendizaje que varía entre 2 a 5 años dependiendo de la complejidad operativa de la empresa. Conocer de sistemas de gestión, normativa de nuestro sector, prácticas específicas de minimización de riesgo, manejo y prevención de emergencias, entre otras materias, creemos que es clave para fijar la mentalidad de futuros profesionales de la industria. 

La asignatura de Responsible Care contempla dos visitas de los alumnos a empresas que habiendo implementado el Sistema de Gestión de Responsible Care, muestran en terreno las principales implicancias de la implementación y los desafíos de mantener altos estándares para hacer lo que hacemos. En sí, un profesional formado con la asignatura de Responsible Care valora la experiencia y el valor de los conocimientos. 

Estos profesionales salen con un mejor entendimiento de la industria química en Chile, sus principales productos y cómo nuestra industria apoya al desarrollo manufacturero de Chile y especialmente al desarrollo de productos y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas.

El primer curso que dimos en 2016 en la facultad de química de la Universidad Católica contó con 16 alumnos. Años después encontramos a uno de estos alumnos en una empresa de ASIQUIM, muy conforme con lo aprendido, siendo un promotor interno en la empresa y comunicando el valor que tiene el programa como aporte a sus operaciones y sus stakeholders.


PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: "ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO"

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

social-boric-emiratos-arabes-unidos

DESPLIEGUE EN TERRENO: BORIC INTENSIFICA GIRAS REGIONALES EN EL CIERRE DE SU MANDATO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

capturadepantalla20260129alas162437_3697d0ede92d4b7

SOLDADOS CONSCRIPTOS FORTALECEN SUS CAPACIDADES OPERATIVAS TRAS APROBAR CURSO DE RADIO OPERADOR DE COMBATE

