Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de febrero de 2026

PARTIDO REPUBLICANO REGIONAL EMITE DECLARACIÓN PÚBLICA TRAS NOMBRAMIENTO DE ERIKA FARÍAS COMO DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES

Directiva regional. ​

b7814d0b-5d88-4f7c-aead-7acba15618b1

Ante el reciente anuncio del Delegado Presidencial Regional, nombrado por el Presidente electo, José Antonio Kast Rist, la Directiva Regional del Partido Republicano de Magallanes declara lo siguiente:

Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Ericka Farías por su designación como Delegada Presidencial Regional (DPR), confiando plenamente en sus capacidades profesionales y políticas para que sean los pilares de su gestión a partir del próximo 11 de marzo.

El Partido Republicano de Magallanes se pone al servicio de la futura Delegada Presidencial, reafirmando su total disposición para trabajar activamente con la nueva autoridad, impulsando la agenda del gobierno de emergencia, junto con el fortalecimiento del desarrollo regional.

La directiva regional, del Partido Republicano, le desea a Ericka Farías Guerrero el mayor de los éxitos en este trascendental desafío por el progreso de  nuestra región de Magallanes y de Chile.

Directiva Regional

Partido Republicano de Magallanes y Antártica Chilena


joseantoniokast

JOSÉ ANTONIO KAST CRITICA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO: “LA SITUACIÓN DE CHILE SE HA IDO DESMEJORANDO A NIVEL INTERNACIONAL DE MANERA PROGRESIVA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ERIKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

8d9a9b9a-db10-46b1-8a44-47ec52b45803
nuestrospodcast
CAMPAÑA SOLIDARIA PARA TREHUACO (10)

AYUDA SOLIDARIA ENVIADA DESDE PUNTA ARENAS YA LLEGÓ A TREHUACO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
b7814d0b-5d88-4f7c-aead-7acba15618b1

PARTIDO REPUBLICANO REGIONAL EMITE DECLARACIÓN PÚBLICA TRAS NOMBRAMIENTO DE ERIKA FARÍAS COMO DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
¿Cuándo se publicará el IPC de marzo 2025 y qué pronóstico se espera?

INFLACIÓN ACUMULADA BAJA DEL 3% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Rodrigo Bastidas, gerente comercial Aquasur

AQUASUR PROYECTA SU EDICIÓN MÁS GRANDE CON RESPALDO DEL GOBIERNO REGIONAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250