PARTIDO REPUBLICANO REGIONAL EMITE DECLARACIÓN PÚBLICA TRAS NOMBRAMIENTO DE ERIKA FARÍAS COMO DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES

Ante el reciente anuncio del Delegado Presidencial Regional, nombrado por el Presidente electo, José Antonio Kast Rist, la Directiva Regional del Partido Republicano de Magallanes declara lo siguiente:

Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a Ericka Farías por su designación como Delegada Presidencial Regional (DPR), confiando plenamente en sus capacidades profesionales y políticas para que sean los pilares de su gestión a partir del próximo 11 de marzo.

El Partido Republicano de Magallanes se pone al servicio de la futura Delegada Presidencial, reafirmando su total disposición para trabajar activamente con la nueva autoridad, impulsando la agenda del gobierno de emergencia, junto con el fortalecimiento del desarrollo regional.

La directiva regional, del Partido Republicano, le desea a Ericka Farías Guerrero el mayor de los éxitos en este trascendental desafío por el progreso de nuestra región de Magallanes y de Chile.

Directiva Regional

Partido Republicano de Magallanes y Antártica Chilena

