4 de febrero de 2026

MUNICIPIO FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL SECTOR VILLA ANDREA

​Las obras periurbanas mejoran la seguridad, conectividad y eficiencia energética para vecinos del sector.

LUMINARIAS VILLA ANDREA (7)

La Municipalidad de Punta Arenas dio por finalizadas las obras de instalación de nuevo alumbrado público en el sector periurbano de Villa Andrea, iniciativa que permitió dotar de iluminación LED a pasajes que históricamente no contaban con este servicio, fortaleciendo la seguridad y la calidad de vida de quienes residen en el lugar.

El proyecto consideró la instalación de 21 postes y 23 luminarias LED, alcanzando una extensión aproximada de 840 metros lineales de alumbrado público, con una inversión municipal cercana a los $17 millones. Las intervenciones se desarrollaron en los pasajes 6, Pantanal, Laguna Fría y 28 Sur; todos sectores con alta circulación peatonal y vehicular.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta obra para un sector que, si bien es periurbano, se encuentra estrechamente vinculado a la ciudad. "Estamos hablando de un lugar con muchos vecinos, muy transitado, donde antes cada familia debía iluminar por su cuenta. Hoy entregamos casi 900 metros de nuevo alumbrado público, con tecnología LED, que permite un estándar distinto de seguridad para peatones, automovilistas y, sobre todo, tranquilidad para quienes viven aquí", señaló.

El jefe comunal subrayó que se trata de una inversión financiada íntegramente con recursos municipales. "Son cerca de $17 millones que se suman a otras intervenciones similares en sectores periurbanos. Como municipio seguimos invirtiendo en alumbrado público porque sabemos que es clave para la seguridad y el bienestar de los vecinos", agregó el edil, valorando además el trabajo coordinado con las dirigencias del sector, quienes impulsaron esta demanda.

Por su parte, el encargado de Alumbrado Público del municipio, Cristian Loyola, explicó que las luminarias instaladas corresponden al mismo estándar LED que se ha implementado progresivamente en la ciudad durante los últimos años. "Esta tecnología permite mayor eficiencia energética y menor gasto en consumo eléctrico, manteniendo niveles adecuados de iluminación. Todos los postes instalados son de propiedad municipal y fueron necesarios para completar la red de alumbrado en estos pasajes", indicó.

Loyola detalló que, si bien la ejecución se extendió por la disponibilidad de algunos materiales, las obras ya se encuentran completamente operativas. "Las luminarias están encendidas y funcionando. Con esta intervención se mejora la conectividad del sector y la sensación de seguridad de vecinas y vecinos que transitan diariamente por estos pasajes", concluyó el funcionario municipal.

Con la finalización de estas obras, la Municipalidad de Punta Arenas continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura de los sectores periurbanos, incorporándolos de manera progresiva a los estándares de servicios con que cuenta la ciudad.  


SENADOR KARIM BIANCHI, POR COBROS INDEBIDOS EN CUENTAS DE LA LUZ: "EL GOBIERNO NO PUEDE SEGUIR DILATANDO UNA SOLUCIÓN QUE LA GENTE ESPERA"

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER: EL TRABAJO DEL POLO ONCOLÓGICO MÁS AUSTRAL QUE ACOMPAÑA, TRATA Y CUIDA EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde Punta Arenas, el Hospital Clínico de Magallanes se consolida como el Polo Oncológico más Austral del país, garantizando acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo, sin que las personas deban abandonar su territorio para recibir atención especializada.

​Desde Punta Arenas, el Hospital Clínico de Magallanes se consolida como el Polo Oncológico más Austral del país, garantizando acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo, sin que las personas deban abandonar su territorio para recibir atención especializada.

MUNICIPIO ALCANZA EL 80% DE AVANCE EN PLAN DE BACHEO URBANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNICIPIO FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL SECTOR VILLA ANDREA

AGRUPACIÓN DOCE: LA CUMBIA VILLERA SE TOMA DREAMS PUNTA ARENAS

CAMPEONATO INTERCLUB DE TENIS ENFRENTA A LA ESCUELA MUNICIPAL Y AL MAGALLANES LAWN TENNIS CLUB EN PUNTA ARENAS

AMIGO DE LA FAMILIA