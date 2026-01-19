Punta Arenas,
19 de enero de 2026

CÓMO APROVECHAR MEJOR UNA CASA CHICA SIN GASTAR DE MÁS

​​En casas y departamentos donde el espacio es limitado, cada metro cuadrado importa.

pexels-expect-best-79873-323780

Por eso, hoy muchas personas buscan soluciones prácticas para enfriar la casa y elegir muebles que sirvan para más de una cosa, sin subir la cuenta de la luz ni llenar el espacio de cosas que no se usan.

 
En esta guía te explicamos, de forma clara, cómo funciona un enfriador de aire, cuánto consume y qué sofá cama conviene para uso diario, pensando en hogares chilenos y espacios multifuncionales.

 
¿Cómo funciona un enfriador de aire y cuánto consume?

 
Un enfriador de aire funciona con agua. Toma el aire caliente del ambiente, lo hace pasar por filtros húmedos y devuelve aire más fresco, sin usar gas ni compresor.

 
Ventajas del enfriador de aire

 
•Gasta poca electricidad, mucho menos que un aire acondicionado.
•Es parte de la climatización portátil, ya que se puede mover de una pieza a otra.
•No necesita instalación.
•Entrega una sensación de frescura natural, ideal para espacios chicos o medianos.
En términos de consumo, un enfriador de aire puede gastar hasta un 70% u 80% menos energía que un aire acondicionado tradicional, lo que lo hace una buena alternativa para quienes buscan eficiencia energética en el hogar.

 
Diferencias entre enfriador de aire y aire acondicionado

 
Aunque ambos sirven para bajar la temperatura, no funcionan igual:
•El aire acondicionado enfría más rápido, pero consume más electricidad y requiere instalación.
•El enfriador de aire refresca el ambiente de forma más suave, gasta menos luz y es fácil de usar.
Para piezas pequeñas, livings o espacios compartidos, el enfriador de aire suele ser suficiente y más conveniente en el día a día.

 
¿Qué tipo de sofá cama es más resistente para uso diario?

 
Si el sofá cama se va a usar todos los días, no cualquiera sirve. Lo ideal es fijarse en estos puntos:

 
Qué mirar antes de comprar un sofá cama

 
•Estructura firme, ojalá de metal o madera sólida.
•Sistema de apertura simple, que no se trabe con el uso.
•Colchón de buena densidad, para que no se hunda con el tiempo.
•Tamaño adecuado: los sofá cama de 1.5 y 2 plazas son los más usados en espacios chicos.

 
Elegir bien este mueble ayuda mucho a la optimización de metros cuadrados, sobre todo cuando una pieza cumple la función de living y dormitorio.

 
Muebles multifuncionales: clave para casas y departamentos chicos

 
Los muebles multifuncionales permiten usar un mismo espacio para distintas cosas sin que se sienta apretado. Un sofá cama, una mesa plegable o repisas verticales ayudan a mantener la casa ordenada y funcional.

 
Este tipo de muebles es ideal para:

 
•Departamentos pequeños
•Piezas de invitados
•Espacios de trabajo en casa

Claves para aprovechar mejor los espacios

 
Para que una casa chica funcione bien, conviene tener en cuenta:

 
•Priorizar productos con bajo consumo de energía.
•Elegir muebles que cumplan más de una función.
•Evitar llenar el espacio con cosas que no se usan.
•Apostar por soluciones simples y fáciles de mover.

 
Soluciones prácticas para el día a día

 
Optimizar una casa chica no es complicado si se elige con cabeza fría. Un enfriador de aire de bajo consumo y un sofá cama resistente pueden hacer una gran diferencia en cómo se vive el espacio.

BRENDA VERA DE AQUACHILE DESTACA FONDOS CONCURSABLES 2025 Y EXTIENDE INVITACIÓN A VISITAR LA CASA ABIERTA EN MAGALLANES

MUNICIPIO HABILITA NUEVOS PUNTOS DE ACOPIO POR INCENDIOS EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

Leer Más

​La campaña solidaria convoca a la comunidad a colaborar con las zonas afectadas de las regiones de Ñuble y Biobío.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CÓMO APROVECHAR MEJOR UNA CASA CHICA SIN GASTAR DE MÁS

publicite aqui
