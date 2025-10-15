Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

ACOMPAÑAMIENTO Y BIENESTAR: NACE EN PUNTA ARENAS CASA AMAIA DE MIMATREZENCIA, UN LUGAR PARA MUJERES EN PROCESO DE MATERNIDAD

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Mario Espinoza, representante de Mimatrezencia, presentó a la comunidad la reciente apertura de Casa Amaia, un nuevo espacio dedicado al bienestar materno en Punta Arenas.

Ubicada en Julio Lillo #760, Casa Amaia busca convertirse en un lugar de encuentro y acompañamiento para mujeres en proceso de gestación y madres que transitan su post parto junto a sus hijas e hijos hasta los dos años. Desde Mimatrezencia explicaron que este proyecto nace con el propósito de ofrecer un entorno cálido y seguro donde las mujeres puedan “cuidarse cuidando”, recibir apoyo emocional y compartir experiencias en torno a la maternidad.

El espacio —definido por sus impulsoras como una casa para mujeres en proceso de gestación y mujeres que transitan su post parto”— promueve una visión colectiva y afectiva del proceso materno. “Un lugar para transitar de forma acompañada el cambio vital hacia la maternidad: tu matrescencia, señalan desde la organización, destacando la importancia de la comunidad y del acompañamiento mutuo en esta etapa de la vida.

Casa Amaia invita a las mujeres de Punta Arenas a conocer sus instalaciones y actividades, recordando que gestar y criar son actos colectivos de amor. Más información sobre sus programas y talleres está disponible en el sitio web mimatrezencia.com.




ARTE Y NATURALEZA SE ENCUENTRAN EN LA EXPOSICIÓN “BOSQUE MAREAL” DE LA ARTISTA GEHOMARA GUMAS

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

PLANO GENERAL

CORTE DE APELACIONES Y JUZGADO DE FAMILIA DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN PLAZA DE LA JUSTICIA

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
Corte de cinta 3

SE INAUGURA EN PUNTA ARENAS DISPOSITIVO ESPECIALIZADO EN SUPERAR LA SITUACIÓN DE CALLE

