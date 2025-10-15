ACOMPAÑAMIENTO Y BIENESTAR: NACE EN PUNTA ARENAS CASA AMAIA DE MIMATREZENCIA, UN LUGAR PARA MUJERES EN PROCESO DE MATERNIDAD

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Mario Espinoza, representante de Mimatrezencia, presentó a la comunidad la reciente apertura de Casa Amaia, un nuevo espacio dedicado al bienestar materno en Punta Arenas.

Ubicada en Julio Lillo #760, Casa Amaia busca convertirse en un lugar de encuentro y acompañamiento para mujeres en proceso de gestación y madres que transitan su post parto junto a sus hijas e hijos hasta los dos años. Desde Mimatrezencia explicaron que este proyecto nace con el propósito de ofrecer un entorno cálido y seguro donde las mujeres puedan “cuidarse cuidando”, recibir apoyo emocional y compartir experiencias en torno a la maternidad.

El espacio —definido por sus impulsoras como una casa para mujeres en proceso de gestación y mujeres que transitan su post parto”— promueve una visión colectiva y afectiva del proceso materno. “Un lugar para transitar de forma acompañada el cambio vital hacia la maternidad: tu matrescencia, señalan desde la organización, destacando la importancia de la comunidad y del acompañamiento mutuo en esta etapa de la vida.

Casa Amaia invita a las mujeres de Punta Arenas a conocer sus instalaciones y actividades, recordando que gestar y criar son actos colectivos de amor. Más información sobre sus programas y talleres está disponible en el sitio web mimatrezencia.com .





