INACH INSTALARÁ SENSORES DE CAMBIO CLIMÁTICO A 4.850 METROS DE ALTURA EN LA ANTÁRTICA

El Instituto Antártico Chileno (INACH) dio inicio a una de las fases más ambiciosas de su Expedición Científica Antártica (ECA 62): la instalación de estaciones multiparamétricas en el monte Vinson. Situada a 4.850 metros sobre el nivel del mar, esta cumbre no solo es la más alta del Continente Blanco, sino que se convertirá en un punto clave para obtener datos sobre el comportamiento atmosférico y el permafrost en el corazón de la Antártica.

Tradicionalmente, los esfuerzos de Chile se habían concentrado en la península Antártica, una zona con mayor infraestructura y acceso logístico. Sin embargo, la necesidad de comprender el cambio global ha empujado a los investigadores hacia el «plateau», el vasto interior continental.

Desde la apertura de operaciones en Glaciar Unión en 2014, el país ha buscado consolidar su presencia en estas latitudes extremas, un esfuerzo que ahora culmina con el ascenso al techo de la Antártica.

Una red de monitoreo a 4.850 metros de altura

El director del INACH, Gino Casassa, destaca que existe una visión tradicional que considera a la gran masa de hielo continental como un bloque estable y frío, ajeno a las variaciones térmicas. Sin embargo, la evidencia actual sugiere lo contrario, y monitorear estos cambios es urgente.

«Lo del Vinson es una gran primicia. Para nosotros es un gran objetivo extender nuestra red de sensores antárticos, que va desde el extremo norte de la Península, en la isla Rey Jorge, hasta el glaciar Unión. Ahora, esa transecta norte-sur la estamos extendiendo en altitud«, explica Casassa.

El proyecto, liderado por el programa «Red de Sensores Observatorio Antártico del Cambio Climático», tiene como meta técnica la instalación y mantención de equipamiento. El profesional a cargo, Bastián Oyarce Vejar, detalla que el objetivo es alcanzar las 18 estaciones operativas en el continente. Para esta campaña en el Vinson, se priorizará la instalación de dos puntos de medición: una estación «baja» a 2.400 metros y la estación de cumbre a 4.850 metros.

La tecnología que se desplegará en la cima incluye una estación meteorológica compacta y portable de la marca Data Garrison, facilitada por el Dr. Kenji Yoshikawa de la Universidad de Alaska. Este equipo permitirá monitorear el permafrost, un proceso geológico lento pero fundamental para entender la estabilidad del suelo congelado ante el calentamiento global.

Una tonelada de carga hacia la cumbre

Instalar tecnología de precisión en un lugar donde no existe infraestructura permanente —salvo campamentos temporales de empresas privadas como Antarctic Logistics & Expeditions (ALE)— requiere una planificación detallada.

El equipo de expedicionarios deberá trasladar aproximadamente una tonelada de carga, repartida entre 16 personas que utilizarán trineos y mochilas para el ascenso. La ruta contempla un trayecto técnico y extenuante desde el Low Camp hasta el High Camp, superando un desnivel de 1.000 metros por zonas rocosas y empinadas, bajo condiciones atmosféricas que pueden cambiar en minutos.

«No hay ninguna estación permanente en el sector y no conocemos bien cómo se comportan las condiciones atmosféricas en esa zona específica. Puede haber microclimas desconocidos y las sombras bajan drásticamente la sensación térmica», advierte Oyarce. El tiempo es otro desafío: la ventana de trabajo es de solo nueve días, lo que ha obligado a posponer la instalación de una estación intermedia para la próxima temporada.

La operación cuenta con el soporte logístico del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, además de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Si las condiciones lo permiten, la instalación final en la cumbre tomará un día completo, tras lo cual el equipo deberá pernoctar en las alturas para realizar las pruebas de transmisión de datos.

