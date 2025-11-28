MISIÓN CUMPLIDA: DOTACIÓN ANTÁRTICA 2024-2025 DE LA FACH CULMINA MÁS DE UN AÑO EN EL CONTINENTE BLANCO

​En la Base Aérea Antártica Presidente Frei, los Aviadores Militares desarrollaron labores de apoyo logístico a investigaciones científicas, además de cumplir misiones de carácter estratégico para el país y la Institución.



Tras más de un año de operaciones en el territorio antártico, la Dotación Antártica 2024-2025 de la Fuerza Aérea de Chile regresó al continente, culminando una misión clave para los intereses nacionales.

Las actividades se iniciaron el 5 de noviembre de 2024, teniendo como centro de operaciones la Base Aérea Antártica Presidente Frei, donde los Aviadores Militares desarrollaron labores fundamentales de apoyo logístico a investigaciones científicas, además de cumplir misiones de carácter estratégico para el país y la Institución. Durante más de 380 días de permanencia en el Continente Blanco, el personal puso a prueba sus capacidades operativas, enfrentando las difíciles condiciones climáticas y fortaleciendo su experiencia en ambientes de alta exigencia.

El regreso de la dotación se concretó el jueves 27 de noviembre, cuando el contingente arribó a la ciudad de Punta Arenas. En la Base Aérea Chabunco, de la IVª Brigada Aérea se realizó una ceremonia en la que se destacó el profesionalismo, compromiso y espíritu de servicio demostrado por el personal durante su estadía en la Antártica.

En la ocasión, se entregó el distintivo “Bases Antárticas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile” a los Aviadores Militares por permanecer un año completo en el territorio antártico, reconociendo su esfuerzo y vocación. Asimismo, se realizó la entrega del gallardete de mando al Coronel de Aviación (DA) Claudio Fica, quien lideró la Dotación Antártica 2024–2025.



