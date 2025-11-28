28 de noviembre de 2025
MISIÓN CUMPLIDA: DOTACIÓN ANTÁRTICA 2024-2025 DE LA FACH CULMINA MÁS DE UN AÑO EN EL CONTINENTE BLANCO
Pusieron a prueba sus capacidades
En la Base Aérea Antártica Presidente Frei, los Aviadores Militares desarrollaron labores de apoyo logístico a investigaciones científicas, además de cumplir misiones de carácter estratégico para el país y la Institución.
Tras más de un año de operaciones en el territorio antártico, la Dotación Antártica 2024-2025 de la Fuerza Aérea de Chile regresó al continente, culminando una misión clave para los intereses nacionales.
Las actividades se iniciaron el 5 de noviembre de 2024, teniendo como centro de operaciones la Base Aérea Antártica Presidente Frei, donde los Aviadores Militares desarrollaron labores fundamentales de apoyo logístico a investigaciones científicas, además de cumplir misiones de carácter estratégico para el país y la Institución. Durante más de 380 días de permanencia en el Continente Blanco, el personal puso a prueba sus capacidades operativas, enfrentando las difíciles condiciones climáticas y fortaleciendo su experiencia en ambientes de alta exigencia.
El regreso de la dotación se concretó el jueves 27 de noviembre, cuando el contingente arribó a la ciudad de Punta Arenas. En la Base Aérea Chabunco, de la IVª Brigada Aérea se realizó una ceremonia en la que se destacó el profesionalismo, compromiso y espíritu de servicio demostrado por el personal durante su estadía en la Antártica.
En la ocasión, se entregó el distintivo “Bases Antárticas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile” a los Aviadores Militares por permanecer un año completo en el territorio antártico, reconociendo su esfuerzo y vocación. Asimismo, se realizó la entrega del gallardete de mando al Coronel de Aviación (DA) Claudio Fica, quien lideró la Dotación Antártica 2024–2025.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”
El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.
